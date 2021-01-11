No ano de seu centenário, Colatina planeja ações na área da Cultura

Patrimônio Arquitetônico e Cultural do Distrito de Itapina Crédito: Divulgação/Prefeitura de Colatina

Patrimônio Arquitetônico e Cultural do Distrito de Itapina, além da criação da Academia de Letras e Artes de Colatina (Alarc), de projeto literário e ações para promover o folclore da Região Noroeste capixaba. No ano do centenário de Colatina , que será celebrado em agosto de 2021, já começaram a ser planejadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo na nova gestão do prefeito Guerino Balestrassi. Entre os planos para a Cultura no município, estão a recuperação do, além da criação da Academia de Letras e Artes de Colatina (Alarc), de projeto literário e ações para promover o folclore da Região Noroeste capixaba.

O novo secretário de Cultura e Turismo, Adilson Vilaça, se reúne na tarde desta segunda-feira (11) com a presidente do Instituto Modus Vivendi, Érika Kungel, para tratar do projeto de recuperação e conservação do Patrimônio Arquitetônico e Cultural do Distrito de Itapina. O Instituto Modus Vivendi traz sua experiência com a recuperação do Convento da Penha, Igreja da Prainha de Vila Velha e do Sítio Histórico de Anchieta.

Outro projeto que está sendo elaborado é o “Escritos de Colatina”, uma iniciativa do secretário Adilson Vilaça adaptada do seu projeto literário “Escritos de Vitória”, criado em 1993. A reunião com membros da Diretoria da Academia de Letras do Espírito Santo também acontece nesta segunda-feira, via webconferência.

"Escritos de Colatina" nasce na esteira da criação da Academia de Letras e Artes de Colatina (Alarc). De acordo com o secretário, “no total, há cerca de 15 anteprojetos, para continuidade ou específicos das celebrações do Centenário, já em desenvolvimento pela equipe da Secult da Prefeitura de Colatina”.