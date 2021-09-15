Netflix anuncia terceira edição do festival 'Tudum'

A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 15, o trailer oficial do Tududm: Um evento mundial para fãs. Neste ano, o festival vai ocorrer no dia 25 de setembro.
A plataforma também anunciou todos os artistas e personalidades que vão participar do palco virtual para contar novidades exclusivas de mais de 70 séries, filmes e especiais. Alguns dos nomes são Jennifer Aniston, Millie Bobby Brown e Adam Sandler.
Maisa Silva será a apresentadora do bloco Mais Brasil na Tela, exibindo com exclusividade as primeiras cenas das séries De Volta aos 15, na qual ela é protagonista, e Maldivas, que traz Bruna Marquezine, Manu Gavassi, entre outros no elenco. Confira abaixo o trailer da edição de 2021 do Tudum.
A transmissão começa às 13h (horário de Brasília) pelos canais da Netflix no YouTube em todo o mundo - incluindo o Brasil, além do Twitter. Os fãs vão ver tudo em primeira mão: imagens exclusivas, teasers e trailers inéditos, além de muitas informações de bastidores que serão apresentadas durante os painéis.
Mais de 145 artistas apresentarão novidades no decorrer das três horas de evento - incluindo as novas temporadas de Stranger Things, Bridgerton e The Witcher, passando por La Casa De Papel e Cobra Kai, assim como os blockbusters Alerta Vermelho, Não Olhe para Cima, Resgate, Vingança & Castigo, The Old Guard. Para conferir o trailer oficial do evento, é só clicar aqui.
Confira a lista de nomes:
1. Jennifer Aniston
2. Jonathan Bailey
3. Jason Bateman
4. Zazie Beetz
4. Halle Berry
5. Millie Bobby Brown
6. Manolo Cardona
7. Henry Cavill
8. John Cho
9. Lily Collins
10. Nicola Coughlan
11. Madhuri Dixit
12. Idris Elba
13. Nathalie Emmanuel
14. Kevin Hart
15. Chris Hemsworth
16. Dwayne Johnson
17. Jung Hae-in
18. Kai
19. Kim Hee-chul
20. Regina King
21. Nick Kroll
22.Jennifer Lawrence
23. Ralph Macchio
24. Jonathan Majors
25. Adam McKay
26. Caleb McLaughlin
27. Álvaro Morte
28. Elsa Pataky
29. Maite Perroni
30. Maitreyi Ramakrishnan
31. Adam Sandler
32. Matthias Schweighöfer
33. Maisa Silva
34. Lilly Singh
35. Zack Snyder
36. Song Kang
37. Alejandro Speitzer
38. Omar Sy
39. Charlize Theron
40. Kenjiro Tsuda
41. Finn Wolfhard