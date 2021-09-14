Masp, o museu de arte mais caro do Brasil, aumenta o valor do ingresso

O Masp, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, aumentou o valor do seu ingresso. A partir desta quarta-feira (15), as visitas à instituição custarão R$ 50, a inteira, ou R$ 25 a meia-entrada. A mudança foi anunciada por um porta-voz do museu.
Este é o primeiro reajuste desde 5 de fevereiro de 2020, quando o ingresso do Masp passou a ter o valor cheio de R$ 45. Antes disso, ele custava R$ 40.
O novo valor representa um aumento de 11% em relação ao preço atual. Em comparação às projeções para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de setembro, o reajuste estaria cerca de 0,47% abaixo da inflação.
Apesar do reajuste, os dias promocionais de visita ao Masp estão mantidos. O ingresso é gratuito às terças e na primeira quarta-feira de cada mês. Outro pacote promocional é o Amigo MASP, que oferece planos anuais de desconto para acesso ao museu e para serviços e produtos à venda no local. Os valores do programa variam de R$ 80 a R$ 270.
No mês passado, o jornal Folha de S.Paulo mostrou detalhes do projeto do novo edifício do Masp, que ganhará 66% a mais de áreas expositivas, dispostas em cinco andares contínuos de galerias.
Conhecido como o cartão postal de São Paulo, o Masp é o museu de arte com o valor de ingresso mais caro do Brasil. Compare abaixo o seu preço de entrada com os das maiores instituições artísticas do país.
ENTRADAS EM MUSEUS DO PAÍS
- Pinacoteca (São Paulo)
- De quarta a segunda-feira: R$ 6 (inteira) | $ 3 (meia)
- Aos sábados, a entrada é gratuita
- Museu da Casa Brasileira (São Paulo)
- De quarta a domingo R$ 15 (inteira) | R$ 7,50
- Às segundas-feiras, a entrada é gratuita
- Centro Cultural de São Paulo
- Entrada gratuita
- Japan House (São Paulo)
- Entrada gratuita
- Itaú Cultural (São Paulo)
- Entrada gratuita
- Museu de Arte do Espírito Santo (MAES)
- Entrada gratuita
- Instituto Moreira Salles (São Paulo, Rio de Janeiro e Poços de Caldas)
- Entrada gratuita
- Museu da Imagem e do Som (São Paulo)
- Entrada gratuita
- Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (São Paulo)
- Entrada gratuita
- Centro Cultural Banco do Brasil (São Paulo, Belo Horizonte Brasília e Rio de Janeiro)
- Entrada gratuita
- Museu do Amanhã (Rio de Janeiro)
- R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- MAM do Rio
- Entrada gratuita
- Museu de Arte do Rio
- R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
- Casa Roberto Marinho (Rio de Janeiro)
- R$ 10 (inteira, válida até 4 pessoas) | R$ 5 (meia)
- Inhotim (Brumadinho)
- R$ 44 (inteira) | R$ 22 (meia)
- Às últimas sextas-feiras de cada mês (exceto feriados), a entrada é gratuita
- O Inhotim oferece pacotes promocionais para compra de ingressos-passaporte, que permitem a entrada para mais de um dia. É possível comprar dois dias de visita por R$ 76 (inteira) e três dias por R$ 106 (inteira)
- Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre)
- De sexta a domingo: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
- Às quintas-feiras, a entrada é gratuita
- Museu Oscar Niemeyer (Curitiba)
- R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
- Instituto Ricardo Brennand (Recife)
- De terça a sexta-feira: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
- Sábados, domingos e feriados: R$ 40 (inteira) | Meia: R$ 20 (meia)