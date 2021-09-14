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Cultura

Masp, o museu de arte mais caro do Brasil, aumenta o valor do ingresso

Instituição, que é cartão postal paulistano, anuncia reajuste em preço cobrado para visitas a suas exposições

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 15:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 set 2021 às 15:54
Fachada do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida paulista, em São Paulo (SP)
Fachada do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida paulista, em São Paulo (SP) Crédito: Raquel Cunha/Folhapress
O Masp, o Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, aumentou o valor do seu ingresso. A partir desta quarta-feira (15), as visitas à instituição custarão R$ 50, a inteira, ou R$ 25 a meia-entrada. A mudança foi anunciada por um porta-voz do museu.
Este é o primeiro reajuste desde 5 de fevereiro de 2020, quando o ingresso do Masp passou a ter o valor cheio de R$ 45. Antes disso, ele custava R$ 40.
O novo valor representa um aumento de 11% em relação ao preço atual. Em comparação às projeções para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, de setembro, o reajuste estaria cerca de 0,47% abaixo da inflação.
Apesar do reajuste, os dias promocionais de visita ao Masp estão mantidos. O ingresso é gratuito às terças e na primeira quarta-feira de cada mês. ​Outro pacote promocional é o Amigo MASP, que oferece planos anuais de desconto para acesso ao museu e para serviços e produtos à venda no local. Os valores do programa variam de R$ 80 a R$ 270.

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No mês passado, o jornal Folha de S.Paulo mostrou detalhes do projeto do novo edifício do Masp, que ganhará 66% a mais de áreas expositivas, dispostas em cinco andares contínuos de galerias.
Conhecido como o cartão postal de São Paulo, o Masp é o museu de arte com o valor de ingresso mais caro do Brasil. Compare abaixo o seu preço de entrada com os das maiores instituições artísticas do país.

ENTRADAS EM MUSEUS DO PAÍS

  • Pinacoteca (São Paulo)
  • De quarta a segunda-feira: R$ 6 (inteira) | $ 3 (meia)
  • Aos sábados, a entrada é gratuita

  • Museu da Casa Brasileira (São Paulo)
  • De quarta a domingo R$ 15 (inteira) | R$ 7,50
  • Às segundas-feiras, a entrada é gratuita

  • Centro Cultural de São Paulo
  • Entrada gratuita

  • Japan House (São Paulo)
  • Entrada gratuita

  • Itaú Cultural (São Paulo)
  • Entrada gratuita

  • Museu de Arte do Espírito Santo (MAES)
  • Entrada gratuita

  • Instituto Moreira Salles (São Paulo, Rio de Janeiro e Poços de Caldas)
  • Entrada gratuita
  • Museu da Imagem e do Som (São Paulo)
  • Entrada gratuita

  • Museu Brasileiro da Escultura e Ecologia (São Paulo)
  • Entrada gratuita

  • Centro Cultural Banco do Brasil (São Paulo, Belo Horizonte Brasília e Rio de Janeiro)
  • Entrada gratuita

  • Museu do Amanhã (Rio de Janeiro)
  • R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

  • MAM do Rio
  • Entrada gratuita

  • Museu de Arte do Rio
  • R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

  • Casa Roberto Marinho (Rio de Janeiro)
  • R$ 10 (inteira, válida até 4 pessoas) | R$ 5 (meia)
  • Inhotim (Brumadinho)
  • R$ 44 (inteira) | R$ 22 (meia)
  • Às últimas sextas-feiras de cada mês (exceto feriados), a entrada é gratuita
  • O Inhotim oferece pacotes promocionais para compra de ingressos-passaporte, que permitem a entrada para mais de um dia. É possível comprar dois dias de visita por R$ 76 (inteira) e três dias por R$ 106 (inteira)

  • Fundação Iberê Camargo (Porto Alegre)
  • De sexta a domingo: R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)
  • Às quintas-feiras, a entrada é gratuita

  • Museu Oscar Niemeyer (Curitiba)
  • R$ 20 (inteira) | R$ 10 (meia)

  • Instituto Ricardo Brennand (Recife)
  • De terça a sexta-feira: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)
  • Sábados, domingos e feriados: R$ 40 (inteira) | Meia: R$ 20 (meia)

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