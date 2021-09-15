Cinema nas Redes leva debates sobre a mulher às redes sociais

Cena do documentário "Mexeu com uma, mexeu com todas", de Sandra Werneck Crédito: Cineluz Produções/Divulgação

A mulher e seus obstáculos na sociedade serão temas dos filmes e debates do Cinema nas Redes, que se inicia nesta quinta-feira (16). O evento, realizado pela MPC Filmes e por estudantes universitários de todo o país, terá o Instagram como principal plataforma.

Nesta edição, serão exibidos os documentários "Mexeu Com Uma, Mexeu Com Todas", de Sandra Werneck; "Carne", de Camila Kater, e "Seremos Ouvidas", de Larissa Nepomuceno.

Quem inicia os debates, nesta quinta (16), às 19h30, é a estudante de Jornalismo da Universidade do Espírito Santo (Ufes) Jamilly Vaz. Nesta quinta (16), às 19h30, ela faz uma live em seu Instagram (@jamilly.vaz) com Gabriela Alves, professora da universidade e pesquisadora do Laboratório de Pesquisas sobre enfrentamento à Violência contra Mulheres no Espírito Santo (LapVim), para discutir o filme de Sandra Werneck, que reúne depoimentos de mulheres que sofreram abuso sexual.

O filme de Sandra, que também dirigiu “Cazuza – O Tempo Não Pára”, joga luz em casos de agressão, abuso e assédio sexual vividos por mulheres anônimas e famosas, como a atriz e modelo Luiza Brunet, a nadadora Joanna Maranhão. Além disso, documentário dá voz aos protestos contra o machismo, reunindo depoimentos de mulheres agredidas.

Os debates seguem nos dias 18, 20 e 21 deste mês com as conversas organizadas por universitários do Pernambuco, Tocantins e Rio Grande do Sul sobre os demais filmes da mostra. A programação deve se estender até novembro com novos bate-papos a serem agendados pela organização.

Entre os universitários estão estudantes dos cursos de Direito, Antropologia, Jornalismo, Letras, História, Música, Ciências Sociais, Artes Visuais, Geografia, Produção Audiovisual, Gestão Pública e Enfermagem. Eles foram contratados para serem os Agentes Mobilizadores da Mostra em suas cidades. Abaixo você confere mais sobre os filmes em cartaz e as live de debate:

FILMES

Mexeu com uma, Mexeu com todas (Documentário, Brasil, 70’, 2017)

(Documentário, Brasil, 70’, 2017) De Sandra Werneck



Sinopse: Reunindo depoimentos de vítimas e sobreviventes, o documentário coloca em pauta o abuso sexual. Depoentes como a farmacêutica Maria da Penha – que empresta o nome à lei de 2006 que criminaliza a violência contra a mulher -, a nadadora Joana Maranhão, a ex-modelo Luiza Brunet, a escritora Clara Averbuck e várias outras mulheres constroem suas narrativas, relatando os episódios sofridos e analisando o fenômeno generalizado da culpabilização da vítima e da intimidação como forma de evitar denúncias contra os agressores. Da mesma forma, avalia-se a necessidade de renovar os conceitos definidores da masculinidade.



Carne (Documentário, Brasil / Espanha 12’, 2020)

(Documentário, Brasil / Espanha 12’, 2020) De Camila Kater



Sinopse: Crua, Mal Passada, Ao Ponto, Passada e Bem Passada. Cinco mulheres compartilham experiências íntimas e pessoais sobre sua relação com o próprio corpo desde a infância até a terceira idade.



Seremos Ouvidas (Documentário, Brasil, 13’, 2020)

(Documentário, Brasil, 13’, 2020) De Larissa Nepomuceno



Sinopse: Como existir em uma estrutura sexista e ouvinte? Gabriela, Celma e Klicia, três mulheres surdas com realidades diferentes, compartilham suas lutas e trajetórias no movimento feminista surdo.



LIVES-DEBATES

Data: 16/09, quinta-feira, às 19h30

Estado: Espírito Santo



Instagram: @jamilly.vaz



Agente: Jamilly Vaz



Filme: Mexeu com uma, mexeu com todas



Debatedores: Gabriela Alves: Professora Associada II do Departamento de Comunicação Social e do Programa de Pós Graduação em Comunicação e Territorialidades da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Brasil. Integra, como pesquisadora, o LapVim - Laboratório de Pesquisas sobre enfrentamento à Violência contra Mulheres no Espírito Santo e o grupo de pesquisa CIA - Comunicação, imagem e afeto (UFES/CNPq). Pós-doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - Eco/UFRJ, Brasil (2018). Cursou Graduação em Comunicação Social - Rádio e TV pela FAESA (2000), Graduação em História pela Universidade Federal do Espírito Santo (2003), Especialização em História Política - UFES, Especialização em Filosofia - UFES, Mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo (2005) e Doutorado em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - Eco/UFRJ (2010).



Data: 18/09, Sábado, às 20h

Estado: Tocantins



Instagram: @deyzedosanjos



Agente: Deyziane dos Anjos, estudante de Gestão Pública



Filme: Carne



Debatedores: Prof. Dra. Rubra Araújo. Doutora em Letras pela Universidade Federal do Tocantins/UFT, onde é docente e pesquisadora na graduação e pós-graduação em Letras, orientando investigações sobre gênero, (trans) diversidades no currículo escolar e suas interfaces com a educação. Autora dos livros: Gênero, Diversidade Sexual e Currículo: práticas discursivas de (não) subjetivação no ambiente escolar (2016) e Estranhando o Currículo: a temática homoafetiva no ensino de literatura infantil (2018), organização do livro verdades contingentes (2019), todos pela editora Metanoia/RJ.



Data: 20/09, segunda-feira, às 20h

Estado: Rio Grande do Sul



Instagram: @raianesantosaraujo



Agente: Raiane Araújo



Filme: Seremos Ouvidas



Debatedoras: Aline Mariot, Escritora, doutoranda em Diversidade e Inclusão Social, mestra em Ciências Exatas, especialista em políticas públicas e especialista em Libras. Franciele Flôr, Funcionária Pública.

