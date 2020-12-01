Miley Cyrus, Ivete Sangalo e Dennis DJ nos lançamentos da semana #62

Chegou a hora de atualizar a playlist. A lista desta semana traz os últimos lançamentos do mês de novembro. Em destaque o grande número de discos e EPs: são nove nesta edição.
Miley Cyrus, Simone e Simaria, Pabllo Vittar, Mano Walter e outros estão com trabalhos completos e cheios de novidades. Na área de singles, temos a parceria do Little Mix com o DJ Nathan Dawe, o duetos de Nando Reis com Ana Vilela, a música de Ivete Sangalo com MC Zaac, além do grande encontro entre Gabi Amarantos, Urias e Ney Matogrosso. Funk, pop, MPB, sertanejo... ritmos não faltam na seleção feita pelo Divirta-se. Confira.
- "NO TIME FOR TEARS" - NATHAN DAWE FEAT. LITTLE MIX
- As meninas do Little Mix mal lançaram "Confetti" e já vem com mais um lançamento. Na verdade, o lançamento é do DJ e produtor Nathan Dawe, que convidou as meninas para darem voz a "No Time for tears". A canção é uma ótima pedida para a pista de dança. Como a pista não tá liberada pela pandemia, vale dançar sozinho em casa mesmo. Confira.
- "LAÇOS" - NANDO REIS E ANA VILELA
- Nando Reis se uniu a Ana Vilela em uma canção cheia de sentimentos. "Laços" tem como principal objetivo homenagear os profissionais de saúde. A união é responsabilidade do empresário Luiz Calainho, que encomendou o que chama de um tributo afetivo a todos os profissionais que estão na linha de frente da pandemia do novo coronavírus. "Estou muito feliz pelo significado que a música tem, com quem estou cantando, sou muito fã do Nando. É um momento muito especial pra mim. Precisamos agradecer essas pessoas, são o que hoje chamo mais próximo de heróis", diz Ana Vilela.
- "VENENOSA" - PARANGOLÉ FEAT. LEXA
- Chega às plataformas digitais, "Venenosa", novo single da banda Parangolé em parceria com Lexa. A faixa traz fortes elementos do funk carioca, mesclando com a percussão baiana. A música é a aposta da banda para o verão 2020. Confira o vídeo, que traz até dancinha.
- "SERENATA" - FAGNER E NELSON GONÇALVES
- Depois de lançar Lábios que Beijei" nas plataformas digitais - primeiro single de seu novo álbum , Fagner revela agora uma colaboração com Nelson Gonçalves, feita com ajuda da tecnologia. Trata-se de uma nova versão para Serenata (Silvio Caldas e Orestes Barbosa), tendo como base a voz de Nelson Gonçalves gravada no álbum de 1991. A música também vai dar nome ao novo trabalho, que terá 12 faixas e será lançado no início de dezembro. O disco vai reunir clássicos da música popular gravados originalmente por grandes vozes da Era do Rádio, compostos por Pixinguinha, Silvio Caldas, Cartola, Orestes Barbosa, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, entre outros.
- "NÃO PODE PARAR" - IVETE SANGALO E MC ZAAC
- Ivete se rende às batidas de MC Zaac e lança "Não Pode Parar". A música mistura a percussão baiana com as batidas do funk, resultando num suingue bom para curtir. Gravar com Isaac foi sensacional, o processo de composição também...ele é um talento, me sinto muito bem cantando com ele, uma música pra cima, gosto de tudo dessa música, letra, ritmo, clipe!!! Tô muito empolgada. Confira.
- "VÊNUS EM ESCORPIÃO" - GABI AMARANTOS FEAT. NEY MATOGROSSO E URIAS
- No mesmo momento em que o planeta Vênus está transitando pelo signo de Escorpião, Gaby resolveu lançar sua homenagem a essa Vênus considerada maldita por estar em exílio (termo astrológico para quando um planeta está no signo oposto ao que ele rege, no caso Touro). A canção fala sobre intensidade amorosa em meio ao caos e, ao mesmo tempo, trata de uma crítica às agressões que o meio ambiente vem sofrendo, queimadas, desmatamento e outras, sempre de forma leve e bem-humorada como é da natureza da Gaby. Com todo este assunto para tratar, ela chamou Ney Matogrosso e Urias para dividir os vocais. Confira a obra.
- "BB KING FREESTYLE" - LIL WAYNE FEAT. DRAKE
- Lil Wayne e Drake repetem a parceria em "BB King Freestyle". A canção faz parte do próximo trabalho de Lil "No Ceilings 3" e fala da vida dos cantores antes de serem superstars e como tudo mudou após a fama.
- "NOSSO FUTURO" - MARCELO NOVAIS
- Compositor de músicas para grandes nomes do pagode nomes como Inimigos da HP e Grupo Doce Encontro, Marcelo Novais lança o single e clipe Nosso Futuro. A canção conta a história de amor que não passa da idealização e do imaginário. Fala sobre a vontade de ter alguém e sonhar em viver todas as fases de um relacionamento com alguém especial, conta Marcelo.
- "TREME" - DUDA ROSA E GABILY
- A cantora Duda Rosa, esposa de JS O Mão de Ouro, lança o single Treme. A voz do hit "Sentadão" se une a Gabily neste brega-funk, que chega como aposta para o verão.
ÁLBUNS E EPs
- "PLASTIC HEARTS" - MILEY CYRUS
- O aguardado novo disco de Miley Cyrus, Plastic Hearts, está entre nós. Com 15 faixas, o sétimo álbum de estúdio da artista apresenta colaborações com Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa. Miley já havia liberado dois singles - "Prisoner", com participação de Dua Lipa, que foi acompanhada por um vídeo de rock descaradamente exagerado, com direção de Alana Oherlihy e Miley; além do hit "Midnight Sky". Além dos hits citados, o disco ainda traz uma versão de "Heart Of Glass", do Blondie. Vale muito conferir o glam rock de Miley.
- "111 DELUXE" - PABLLO VITTAR
- Pabllo resolveu lançar mais um disco de remixes, mas dentro do álbum lançado no início do ano. "111 Deluxe" traz, além dos 9 remixes das faixas originais do álbum 111, duas faixas-bônus inéditas - uma solo e uma em colaboração com a cantora Pocah. De acordo com a gravadora, o objetivo dessa coletânea é trazer um pouco das referências e artistas que Pabllo ouve, admira e ama. A canção com Pocah é a mais falada desde o lançamento. "Bandida" fala de empoderamento e, além de misturar eletrônico, pop e funk carioca, traz o sample de Ai como eu tô bandida, eletrofunk de MC Mayara, de 2012. A segunda faixa inédita, "Eu Vou", é um forró que sempre está presente nos trabalhos da cantora. Veja o clipe de "Bandida" e ouça o disco na sequência.
- "TOQUINHO E PAULO RICARDO CANTAM VINICIUS" - TOQUINHO E PAULO RICARDO
- Toquinho e Paulo Ricardo se uniram para homenagear Vinicius de Moraes. Os artistas dividiram o repertório de 13 faixas do disco em três momentos da carreira do Poetinha: Vinicius e Tom, os afro sambas de Vinicius e Baden Powell e a fase de Toquinho & Vinicius. Todas as canções como "Samba da Bênção", "Chega de Saudade", "Garota de Ipanema", entre outras ganharam elementos de pop, rock e música eletrônica. "Foi um enorme desafio mexer com este repertório sagrado mas valeu cada minuto!", conta Paulo Ricardo.
- "DENNIS DAS ANTIGAS" - DENNIS DJ
- Maior produtor e DJ de funk do mundo relança sucessos assinados por ele em mais de duas décadas de carreira. Sucessos nas vozes de Mr. Catra, Sapão e Bonde do Tigrão estão na compilação Dennis das Antigas. Este é apenas a primeira parte e conta com 15 canções. Resolvi reunir em volumes para a galera identificar as músicas que com certeza fazem parte não só da minha história, mas da vida de muitos que já curtiam o meu som e não sabiam quem eu era na época, depois passaram a me conhecer e ainda ficaram sem saber que já tinham me curtido anos atrás. O Volume 1 sai agora. O Volume 2 está previsto para sair antes do Natal. Todas estão remasterizadas e algumas não estavam nas plataformas de streaming e vamos disponibilizar através dessa compilação. Estou muito feliz, muito animado, comemora Dennis.
- "DEBAIXO DO MEU TELHADO - PT1" - SIMONE E SIMARIA
- Com um repertório bem popular, Simone e Simaria estão de volta com "Debaixo do meu Telhado", disco gravado na casa de Simone, em São Paulo. A primeira parte chega com quatro canções e a música de trabalho "Foi Pá Pum" é composição do capixaba Daniel Caon. O projeto ainda conta com as músicas Aí lascou, com a participação do cantor Dilsinho, Na classe, que traz a participação da dupla Bruno & Marrone, e Presente de Deus. "É um projeto bem popular, só de músicas inéditas e foi todo planejado e executado em aproximadamente 10 dias. Temos pronto o DVD Bar das Coleguinhas 2, mas iremos lançar só no ano que vem, já que ele vai virar uma turnê e vamos percorrer o Brasil", explica Simone.
- "ACÚSTICO MIL ANOS" - BG
- O cantor BG traz uma releitura de suas composições em novo EP. "Acústico Mil Anos" traz sete canções de "Pagodinho Romântico" que ganharam roupagem mais intimista, sem o pandeiro, o tantan e o cavaquinho que são característicos do pagode. Cruzando os Dedos, Me Perdoa, Quando Acordar e o seu maior sucesso, Oi, Prazer estão neste EP. Mil Anos é a música inédita, que soa como uma crônica de amor. Confira.
- "A VIDA É..." - CAROL & VITORIA
- As irmãs Carol & Vitoria, fenômenos do TikTok, acabam de lançar o novo EP "A Vida É...", pela Som Livre, que estreia acompanhado do clipe de Interestelar, estrelado pela atriz e influenciadora Vivi Wanderley e inspirado no filme da Disney "Programa de Proteção Para Princesas". O EP conta com seis músicas pop repleto de letras autobiográficas. Em três dias, o clipe de "Interestelar" já possui mais de 740 mil views.
- "HISTÓRIAS" - MANO WALTER
- O cantor Mano Walter apresenta na íntegra o álbum Histórias, agrupando a sequência de lançamentos iniciada no mês de maio, com Matuto de Verdade, e seguida do EP homônimo ao álbum. Lançado pela Som Livre, Histórias conta com doze faixas: seis já lançadas e outras seis inéditas, já disponíveis nas plataformas de áudio. Entre as músicas novas, está Tropecei, com participação de Wesley Safadão, que chega também com um videoclipe no canal oficial de Mano no YouTube. Nessa parceria, Mano e Safadão exploram a sonoridade do forró eletrônico que já está chancelada nos paredões.
- "TODOS OS RITMOS" - MATHEUS LIMA
- Após se aventurar nas composições, jovem do Ceará traz seu primeiro CD. "Todos os Ritmos" traz participações especiais em três das sete canções que trazem ritmos como Piseiro, Arrocha, Forró, Pagode e do seu reconhecido Sertanejo Romântico. Apesar de ser um disco independente o rapaz traz participações de peso como Naiara Azevedo e o capixaba Gabriel Gava. "Quando eu pensei gravar o meu primeiro álbum desejava contar com algumas participações e agora estou muito feliz com cada artistas que gravou comigo. Agradecido pela oportunidade de trabalhar com pessoas tão maravilhosas e talentosas. Parece um sonho, reflete Matheus.