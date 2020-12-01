Miley Cyrus, Ivete Sangalo e Dennis DJ nos lançamentos da semana #62

Chegou a hora de atualizar a playlist. A lista desta semana traz os últimos lançamentos do mês de novembro. Em destaque o grande número de discos e EPs: são nove nesta edição.

Miley Cyrus, Simone e Simaria, Pabllo Vittar, Mano Walter e outros estão com trabalhos completos e cheios de novidades. Na área de singles, temos a parceria do Little Mix com o DJ Nathan Dawe, o duetos de Nando Reis com Ana Vilela, a música de Ivete Sangalo com MC Zaac, além do grande encontro entre Gabi Amarantos, Urias e Ney Matogrosso. Funk, pop, MPB, sertanejo... ritmos não faltam na seleção feita pelo Divirta-se. Confira.