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Meme de garota em frente a incêndio é vendido por R$ 2,5 milhões

Zoe Roth comercializou foto original em formato NFT

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 17:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 abr 2021 às 17:29
Zoe Roth, 21, ficou famosa na internet por ser a menina fotografada sorrindo em frente a um prédio pegando fogo
Zoe Roth, 21, ficou famosa na internet por ser a menina fotografada sorrindo em frente a um prédio pegando fogo Crédito: Reprodução/Twitter
Zoe Roth, 21, que ficou famosa na internet por ser a menina fotografada com um leve sorriso em frente a um prédio pegando fogo, vendeu a famosa imagem por US$ 473 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). A comercialização da foto foi feita em formato NFT, ou token não fungível, da sigla em inglês, que é um certificado de autenticidade digital criptografado.
Segundo o Independent, Roth decidiu pela venda depois de receber um email em fevereiro deste ano, que dizia que a fotografia teria um valor significativo no mercado. A imagem foi tirada pelo pai dela, o fotógrafo amador Dave, em 2005, quando a família morava a dois quarteirões do Corpo de Bombeiros na cidade de Mebane, na Carolina do Norte. Roth tinha quatro anos.
Os bombeiros estavam realizando uma queimada controlada para limpar uma propriedade próxima e Dave decidiu testar sua nova câmera. Tempos depois, ele ganhou com a imagem um concurso de fotos de uma revista. E, posteriormente, a foto virou meme.
De acordo com o Independent, a comercialização foi feita de uma forma que Roth e o pai dela receberão 10% da venda sempre que o NFT for comprado no futuro. Ela disse que vai dividir o dinheiro com sua família, e que dará a sua parte para organizações sem fins lucrativos. "Ninguém que virou meme tentou fazer isso, simplesmente acabava ali. Isso é sorte? É destino? Eu não faço ideia, mas vou aceitar", afirmou ela ao site The Raleigh News & Observer.
Em março, virou notícia a venda de uma obra de arte digital por US$ 69,3 milhões, ou cerca de R$ 387,5 milhões, na tradicional casa de leilões Christie's. "Todos os Dias: Os Primeiros 5.000 Dias", de autoria do americano Beeple, consiste numa colagem de 5.000 ilustrações e animações realizadas pelo artista ao longo de vários meses.
O pregão da Christie's rompeu uma barreira ao estabelecer um valor recorde para uma nova categoria de arte que explodiu nos últimos meses. São ilustrações, GIFs, animações, vídeos e músicas associados à tecnologia blockchain e vendidos no formato NFT.

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