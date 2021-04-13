"Homão"

Rodrigo Hilbert vira meme após revelar que construiu capela para casar com Fernanda Lima

Juntos desde 2004 e pai de três filhos, casal oficializou a união na pandemia

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:45

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima se casaram na pandemia em capela construída por ele Crédito: Reprodiução/Globo
Rodrigo Hilbert, 40, virou meme na noite deste domingo (11) após Fernanda Lima, 43, revelar que o apresentador construiu a capela em que eles se casaram. Juntos desde 2004 e pais dos gêmeos João e Francisco, 12, e Maria Manoela, 1, eles celebraram a união em uma cerimônia íntima no ano passado, durante a quarentena.
"Foi uma aventura que a gente fez porque o Rodrigo já tinha feito a proposta e a capela", disse Fernanda Lima em entrevista ao programa Fantástico, na Globo.
O nome do apresentador ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter. "Rodrigo Hilbert construiu a capela, rezou a missa, casou com a noiva e fez o jantar para os convidados", comentou um internauta.
"Ele construiu a capela. Tenho 100% de certeza que esse homem é um delírio coletivo, não é possível existir alguém assim", escreveu outro.
"Realmente só há uma coisa que Rodrigo Hilbert é incapaz de fazer: O Pudim", brincou outro. No ano passado, o apresentador viralizou nas redes quando uma receita de pudim ao leite que ele fez e foi exibida no programa É de Casa não deu certo.

Veja Também

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estrelam projeto familiar no GNT

Rodrigo Hilbert diz que precisou passar por término com Fernanda Lima no passado

Rodrigo Hilbert faz origami e gera brincadeiras sobre talentos

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os homens que estão criticando as tendências de 'masculinidade' nas redes sociais
Câmara de Vereadores de Vitória
Vereadores de Vitória aprovam aumento de 20% no próprio tíquete-alimentação
Vitória x Porto-BA, pela Série D do Brasileirão 2026
Vitória volta a vencer em casa e retorna ao G-4 do Grupo 12 da Série D

