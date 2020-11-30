Rodrigo Hilbert diz que precisou passar por término com Fernanda Lima no passado

Rodrigo Hilbert com a esposa Fernanda Lima Crédito: Instagram/rodrigohilbert

Rodrigo Hilbert, 40, e Fernanda Lima, 43, são considerados exemplos para muitos, há que sempre brinque sobre a "perfeição" do casal. Pais dos gêmeos Francisco e João, 12, e da Maria Manoela, de um ano, os dois já separaram ao longo dos 18 anos de relacionamento.

Em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do O Globo, o apresentador do programa Tempero de Família (GNT), afirmou que os dois ficaram um tempo distantes, e até hoje não souberam o motivo. "A gente não tinha a menor dúvida, nem sei por que se separou. Mas tivemos que passar por isso", disse ele.

Lima e Hilbert, que estão juntos desde o fim de 2003 - e casados desde 2006 -, aumentaram a família ano passado. O casal, que morava em Los Angeles (EUA), voltou a viver no Brasil também em 2019, por conta dos projetos profissionais do apresentador de culinária.

Ainda na publicação, o artista disse que a paternidade o fez crescer muito como homem e também a "olhar para a vida de forma diferente, com mais responsabilidade."

Rodrigo Hilbert completou 40 anos em abril deste ano, já disse que nem a idade e nem o cansaço o alcançaram. Ele possui uma alimentação regrada e é atleta amador de mountain bike. "A idade passa, não adianta sofrer. Mas envelhecer ao lado da minha mulher e dos meus filhos está sendo um aprendizado que nem nos meus maiores sonhos imaginei", afirmou ele ao jornal O Globo em agosto.