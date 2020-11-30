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Rodrigo Hilbert diz que precisou passar por término com Fernanda Lima no passado

Casal está junto há 18 anos, mas já se separaram

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:16
Rodrigo Hilbert com a esposa Fernanda Lima
Rodrigo Hilbert com a esposa Fernanda Lima Crédito: Instagram/rodrigohilbert
Rodrigo Hilbert, 40, e Fernanda Lima, 43, são considerados exemplos para muitos, há que sempre brinque sobre a "perfeição" do casal. Pais dos gêmeos Francisco e João, 12, e da Maria Manoela, de um ano, os dois já separaram ao longo dos 18 anos de relacionamento.
Em entrevista à coluna de Patricia Kogut, do O Globo, o apresentador do programa Tempero de Família (GNT), afirmou que os dois ficaram um tempo distantes, e até hoje não souberam o motivo. "A gente não tinha a menor dúvida, nem sei por que se separou. Mas tivemos que passar por isso", disse ele.
Lima e Hilbert, que estão juntos desde o fim de 2003 - e casados desde 2006 -, aumentaram a família ano passado. O casal, que morava em Los Angeles (EUA), voltou a viver no Brasil também em 2019, por conta dos projetos profissionais do apresentador de culinária.
Ainda na publicação, o artista disse que a paternidade o fez crescer muito como homem e também a "olhar para a vida de forma diferente, com mais responsabilidade."
Rodrigo Hilbert completou 40 anos em abril deste ano, já disse que nem a idade e nem o cansaço o alcançaram. Ele possui uma alimentação regrada e é atleta amador de mountain bike. "A idade passa, não adianta sofrer. Mas envelhecer ao lado da minha mulher e dos meus filhos está sendo um aprendizado que nem nos meus maiores sonhos imaginei", afirmou ele ao jornal O Globo em agosto.
Em julho deste ano Hilbert perdeu o sogro para a Covid-19. O pai de Fernanda Lima, Cleomar Lima, morreu aos 84 anos após contrair a doença e ficar internado durante quatro meses em um hospital particular no Rio de Janeiro.

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