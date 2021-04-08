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Televisão

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estrelam projeto familiar no GNT

Em ‘Bem Juntinhos’, o casal fala sobre o cotidiano e recebe amigos na intimidade do lar

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:45

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

08 abr 2021 às 14:45
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert unem seus talentos no novo programa 'Bem Juntinhos', do GNT
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert unem seus talentos no novo programa 'Bem Juntinhos', do GNT Crédito: Tato Belline / Divulgação
O desafio de produzir conteúdo televisivo na pandemia de coronavírus, que já dura mais de um ano e não tem previsão para acabar, levou a novos formatos de programas. Nessa onda, o casal de apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert desenvolvem um projeto familiar para o canal GNT, o Bem Juntinhos, que estreia em 15 de abril, às 21h30.
O programa mostra um pouco da intimidade da família: Fernanda e Rodrigo são pais dos gêmeos João e Francisco, de 13 anos, e da caçula Maria, que nasceu em outubro de 2019. Eles recebem os amigos em um ambiente caseiro para tratar de temas ligados ao cotidiano.
A atração também promete "comida de dar água na boca", aproveitando os talentos de Rodrigo Hilbert, apresentador do programa de culinária Tempero de Família, também na GNT.
O casal revelou mais sobre o projeto no Conversa com Bial, da TV Globo, desta quarta-feira, 7. "É um projeto experimental desenvolvido durante a pandemia. A pandemia fez a gente ficar mais junto. Durante o processo, eu perdi meu pai, a gente ficou muito abalado e muito unido. Passamos 6 meses no nosso sítio em Teresópolis e ali a gente começou a sentir uma vontade de conversa, escuta e troca", contou a modelo, garantindo que as gravações seguiram as normas de segurança.
Além da culinária e dos amigos, o novo programa trará especialistas para conversar sobre questões ligadas ao cotidiano, como maternidade, ansiedade e sexualidade.

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Fernanda Lima comandou o programa Amor e Sexo, transmitido pela Rede Globo de 2009 a 2018, e não tem problema em falar sobre intimidade. A apresentadora adiantou que o último bloco do programa é totalmente sobre sexo. Rodrigo brincou, dizendo que nesse momento tentava fugir para a cozinha, mas Fernanda não deixou: "É a hora que ele se revela", disse ela.
A atração terá 15 episódios. Entre os convidados da primeira temporada, estão Claudia Raia, Dudu Bertholini, Bela Gil, Gaby Amarantos, Maria Bopp, Silvio Almeida, Stephanie Ribeiro, Tulio Custódio, Manoel Soares, Dani Calabresa, Helena Rizzo e Camila Pitanga.
Com direção de Antônio Amâncio, o programa se passa num ambiente confortável do lar, como a cozinha e a sala de estar, além da horta e a oficina para mostrar serviços práticos e cuidados com a casa.

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