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Mauricio de Sousa faz homenagem a Quino com encontro de Mônica e Mafalda

Desenhista brasileiro também lamentou a perda do colega argentino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 12:43

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 12:43

Mauricio de Sousa faz homenagem a Quino com encontro de Mônica e Mafalda
Mauricio de Sousa faz homenagem a Quino com encontro de Mônica e Mafalda Crédito: Maurício de Sousa
O desenhista brasileiro Mauricio de Sousa lamentou a morte de Quino, criador de Mafalda, e fez uma homenagem ao cartunista argentino que emocionou os fãs. Na ilustração, Mônica e Mafalda estão sentadas em um banco ao lado de um globo terrestre - e ambas choram pela morte de Quino.
"O amigo Quino está agora desenhando pelo universo com aqueles traços lindos e com um humor certeiro como sempre fez. Criou sua Mafalda, hoje de todos nós, no mesmo ano em que eu criei a Mônica, em 1963. Por isso, nos tornamos irmãos latino-americanos para desbravar o mundo dos quadrinhos. Quino vive agora mais forte dentro de nós", declarou Sousa.
Joaquín Salvador Lavado, conhecido como Quino, morreu nesta quarta-feira, dia 30, em Mendoza, sua cidade natal, aos 88 anos de idade.

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