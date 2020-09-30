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Morre Silva Batuta, ex-atacante do Corinthians e ídolo do Flamengo

Aos 80 anos, ex-jogador campeão estadual em São Paulo e Rio de Janeiro estava internado no Rio. Presente na Seleção na Copa 1966, Batuta brilhou também na Argentina...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 10:37

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 10:37
O ex-jogador Silva Batuta morreu, na noite desta terça-feira, no Rio de Janeiro. Ídolo de Flamengo e Racing, da Argentina, e com passagens por Corinthians, Vasco, São Paulo e Barcelona, da Espanha, o ex-atacante, que tinha 80 anos, estava internado em um hospital na Zona Sul da cidade. A causa da morte não foi divulgada, porém, segundo o "Ge", o "Batuta" estava com Covid-19.
Silva se destacou com a camisa do Flamengo em suas duas passagens pelo clube, entre 1965 e 1966, e depois entre 1968 e 1969. Ao todo, ele marcou 70 gols pelo clube da Gávea em 132 partidas, além de ter levantado o caneco do Cariocão de 1965. Pelo Twitter, a equipe lamentou a perda do ex-atleta. - Obrigado por tudo, Silva! Você estará para sempre em nossos corações - escreveu o Flamengo em suas redes sociais.
Além de atuar pelo time rubro-negro, Silva ainda jogou com outras camisas brasileiras: Foram quase 150 jogos pelo Corinthians, teve seu início de carreira no Tricolor paulista, venceu o Paulistão de 1967 pelo Santos e conquistou o Cariocão de 1970 pelo Vasco. Walter Machado da Silva era natural de Ribeirão Preto, em São Paulo.
Após se destacar pelo Alvinegro, chegou ao Flamengo e foi convocado para a Copa do Mundo de 1966, onde atuou com Pelé e Jairzinho no ataque. Ao todo, o ex-atacante anotou dois gols em seis jogos com a camisa amarela. Pouco depois, foi contratado pelo Barcelona, onde não ficou por muito tempo (somou 15 partidas amistosas e oito gols).

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