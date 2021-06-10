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Talento

Marisa Monte lança "Calma" nesta quinta-feira (10)

Composta em parceria com Chico Brown, a faixa faz parte do álbum que será lançado pelo selo da artista, Phonomotor
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2021 às 18:33

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:33

A cantora e compositora Marisa Monte lança nesta quinta-feira (10), às 21h, nas plataformas digitais, o primeiro single de seu novo disco, "Portas".
Maris Monte, cantora
Maris Monte, cantora Crédito: Alfredo Alves
A música, composta em parceria com Chico Brown, faz parte do álbum que será lançado pelo selo da artista, Phonomotor, com distribuição da Sony Music.
"De uma hora pra outra, a gente não podia mais sair e o mundo ficou perigoso. O primeiro momento foi de paralisia total. Todo mundo em casa, isolado, triste e com muito medo. Música é uma forma de arte coletiva feita de encontros e fomos atingidos em cheio. Passaram-se vários meses até que a gente conseguisse entender melhor a nova realidade, cheia de protocolos, cuidados, testes e máscaras. Durante todo esse tempo, todo mundo continuava em casa abatido e cansado. Foi quando um amigo meu me disse: ´se organiza com toda a segurança possível com uma equipe enxuta e comprometida, entra no estúdio e grava. Eu tenho certeza que vai ser bom pra vocês e vai fazer bem pra todos nós´. Música é remédio", disse a artista, em comunicado à imprensa.

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Abaixo, assista ao vídeo com o teaser do disco e do single

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