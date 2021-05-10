MAM carioca reabre na pandemia com maior mostra de esculturas de sua história

No elenco mais canônico, há mestres da escultura mundial, como o francês Auguste Rodin, o suíço Alberto Giacometti e o romeno Constantin Brancusi, além de expoentes brasileiros, como Amilcar de Castro, Nuno Ramos e Cildo Meireles.

As etiquetas com o título das obras trazem uma curiosidade --o número de vezes que já foram expostas naquele espaço. "Isso fala muito sobre as escolhas curatoriais anteriores", comenta Lemos.