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Coronavírus

Luana Piovani reencontra os filhos após 2 meses e meio: 'Agradecendo pela vida

As crianças deixaram Portugal, onde vivem com a atriz, e ficaram com o pai, Pedro Scooby, no Brasil; o retorno não estava sendo possível por causa da pandemia de coronavírus

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 09:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2021 às 09:00
Atriz mora em Portugal
Luana Piovani reencontra os filhos Dom, 8, e os gêmeos Bem e Liz, 5 Crédito: Instagram | @luapio
Após dois meses e meio longe dos filhos Dom, 8, e os gêmeos Bem e Liz, 5, Luana Piovani pôde comemorar o esperado reencontro. As crianças deixaram Portugal, onde vivem com a atriz, e ficaram com o pai, Pedro Scooby, no Brasil. O retorno não estava sendo possível por causa da pandemia de coronavírus.
Em postagem nesta segunda-feira, 12, Luana contou que finalmente os filhos conseguiram voltar. "Orando pela cura, agradecendo pela vida. Meus filhos retornam hoje, 2 meses e meio depois de partirem para uma visita a avó no Brasil. Vírus ingrato e cruel", escreveu ela.
A atriz contou que rezou por esse momento e agradeceu. "Pedi a mãe, para rogar ao Filho, que cesse nossa dor. 'Santa Maria mãe de Deus, rogai por nós, pecadores' O Senhor é meu Pastor, nada me faltará", rezou Piovani.
No dia 19 de março, Luana usou as redes sociais para desabafar sobre sua frustração de passar a Páscoa longe dos filhos. "Difícil é conseguir lidar com a saudade dos meus pintinhos, né? A TAP [companhia aérea] cancelou de novo o voo dos miúdos para cá. Agora não sei se voltam antes da Páscoa, ou depois do trabalho do Pedro, que é lá pelo dia 10 de abril. Difícil."

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