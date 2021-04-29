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Lollapalooza é adiado novamente para março de 2022

Edições do Chile e da Argentina ainda estão marcados para o fim deste ano

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 16:40

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 abr 2021 às 16:40
Cena do festival Lollapalooza Brasil
Cena do festival Lollapalooza Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @lollapaloozabr
O festival Lollapalooza foi adiado mais uma vez por conta da pandemia da covid-19, de acordo com um anúncio da organização do evento nas redes sociais. As novas datas para a realização do evento são 25, 26 e 27 de março de 2022.
Esta não é a primeira vez que o Lollapalooza é adiado desde o início da pandemia. O evento, originalmente marcado para abril de 2020, acabou adiado para dezembro de 2020, depois para setembro deste ano e, nesta quarta-feira, 28, foi postergado novamente para março de 2022.
Os ingressos da edição 2020 seguirão válidos para o evento, mas não é possível pedir a devolução do dinheiro, apenas receber créditos da T4F.
Na primeira vez em que o Lollapalooza foi adiado, as atrações principais confirmadas eram Guns N' Roses, The Strokes e Travis Scott. A organização do evento havia confirmado essas participações nos primeiros adiamentos, mas agora ainda não há posição a respeito das atrações do festival.
As edições do Lollapalooza da Argentina e do Chile, por ora, não foram adiadas.

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