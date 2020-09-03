Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem data

Lollapalooza 2020 deve acontecer somente em 2021, devido à Covid-19

De acordo com o presidente da empresa organizadora, Fernando Alteri, o evento depende não só do surgimento da vacina, mas também da vacinação em massa'

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2020 às 14:11
Cena do festival Lollapalooza Brasil
Cena do festival Lollapalooza Brasil Crédito: Reprodução/Instagram @lollapaloozabr
Um dos maiores festivais de música do mundo, o Lollapalooza provavelmente realizará sua próxima edição brasileira somente em 2021. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (2) pelo presidente da empresa T4F (Time For Fun), Fernando Alteri, em entrevista ao jornal Valor Econômico.
O evento, que aconteceria entre os dias 3 e 5 de abril deste ano, foi adiado para ocorrer no início de dezembro, devido à pandemia do novo coronavírus. Mas segundo Alteri, "há grandes possibilidades" do festival ser adiado para o próximo ano, em razão da continuidade de aumento dos casos da Covid-19 no país.
"Dependemos não só do surgimento da vacina, mas também da vacinação em massa", afirmou Alteri ao jornal.
Entre as principais atrações das edições sul-americanas do Lollapalooza estão nomes como Guns N' Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Gwen Stefani, James Blake, Vampire Weekend, Rita Ora, Charli XCX, Brockhampton, King Princess e Idles.
Os ingressos já comercializados para a edição de 2020 seguem válidos para a data adiada, marcada para os dias 4 a 6 de dezembro.

Veja Também

"Decisão do Rio não vai interferir nos desfiles do Carnaval de Vitória", diz Liesge

Exposição nacional chega a Vitória com obra em outdoor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados