Lívia Simão mostra o poder feminino em clipe com dançarina de Ludmilla

Lívia Simão está empenhada em lançar Avante, seu primeiro trabalho autoral em carreira solo, desde o fim do ano passado, quando compôs a canção que fala da força da mulher. Para essa música, imaginei falar dessa pegada de poder da figura feminina, ícones da cultura popular nesse sentido para passar força, esse sentimento de empoderamento, completa a artista.
Para ilustrar os versos do que chama de reggae fusion (mistura do gênero clássico de Bob Marley com outros artifícios musicais), convidou a coreógrafa Larissa Carvalho, dançarina oficial de Ludmilla, para desenhar os passos que aparecem no clipe, lançado no início deste mês nas plataformas digitais.
Nas cenas, a cantora de 27 anos de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, realmente transmite com responsabilidade a ideia de ser uma figurona segura. A gravação foi em Cachoeiro mesmo e a experiência foi maravilhosa. Dediquei muito tempo, estudo, mas é extremamente gratificante ver o resultado e as ideias tomarem forma, lembra ela, que posou com as dançarinas para as câmeras em outubro deste ano.
Acho que o projeto solo me permite trabalhar com todas as minhas ideias. Minha personalidade... É diferente você ter essa liberdade de fazer. E já tenho coisas novas à vista, já estou trabalhando para 2021, só não posso falar ainda (risos), confidencia ela, que já fez parte de uma dupla no início da carreira.
Formada em Fisioterapia, Lívia também chegou a atuar na área, mas descobriu que sua onda era mesmo a cena artística com o passar dos anos e as experiências que foi tendo no showbiz. De um desses episódios, lembra até o último contato com o apresentador Gugu Liberato, que morreu em 2019 vítima de um acidente doméstico.
Comecei muito nova, na escola ainda, participando de todos os projetos culturais e musicais. E cheguei a cantar no Canta Comigo, na Record, último programa que o Gugu apresentou. E tudo começou como um passatempo por ideia do meu namorado (Eduardo Siqueira), relembra.
E explica: Ele (o namorado) jogava todo fim de semana e eu ficava sem ter o que fazer. Ele sugeriu: Pensa em uma coisa que gosta de fazer e desenvolve. E eu adorava cantar, então decidi ir por esse caminho. E hoje a família toda me apoia com todas as forças.
O pai da artista, como ela própria destaca, é inclusive entusiasta do sucesso que ela faz na internet. Lívia tem clipes e músicas com milhares de visualizações e plays, o que acaba deixando o progenitor para lá de animado. Às vezes, ele chega com relatórios do YouTube que nem eu sei onde achar (risos). E me atualiza de tudo, como está o meu trabalho na web, corrobora.
"A família toda apoia e sou muito abençoada por terem sempre me apoiado. Eles são meus maiores fãs"