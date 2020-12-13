Lívia Simão mostra o poder feminino em clipe com dançarina de Ludmilla

Cantora capixaba Lívia Simão lança clipe com dançarina de Ludmilla gravado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Guajardo Films

Lívia Simão está empenhada em lançar Avante, seu primeiro trabalho autoral em carreira solo, desde o fim do ano passado, quando compôs a canção que fala da força da mulher. Para essa música, imaginei falar dessa pegada de poder da figura feminina, ícones da cultura popular nesse sentido para passar força, esse sentimento de empoderamento, completa a artista.

Para ilustrar os versos do que chama de reggae fusion (mistura do gênero clássico de Bob Marley com outros artifícios musicais), convidou a coreógrafa Larissa Carvalho, dançarina oficial de Ludmilla , para desenhar os passos que aparecem no clipe, lançado no início deste mês nas plataformas digitais.

Lívia Simão, cantora de Cachoeiro de Itapemirim (ES) Crédito: Guajardo Films

Nas cenas, a cantora de 27 anos de Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo , realmente transmite com responsabilidade a ideia de ser uma figurona segura. A gravação foi em Cachoeiro mesmo e a experiência foi maravilhosa. Dediquei muito tempo, estudo, mas é extremamente gratificante ver o resultado e as ideias tomarem forma, lembra ela, que posou com as dançarinas para as câmeras em outubro deste ano.

Acho que o projeto solo me permite trabalhar com todas as minhas ideias. Minha personalidade... É diferente você ter essa liberdade de fazer. E já tenho coisas novas à vista, já estou trabalhando para 2021, só não posso falar ainda (risos), confidencia ela, que já fez parte de uma dupla no início da carreira.

Formada em Fisioterapia, Lívia também chegou a atuar na área, mas descobriu que sua onda era mesmo a cena artística com o passar dos anos e as experiências que foi tendo no showbiz. De um desses episódios, lembra até o último contato com o apresentador Gugu Liberato , que morreu em 2019 vítima de um acidente doméstico.

Comecei muito nova, na escola ainda, participando de todos os projetos culturais e musicais. E cheguei a cantar no Canta Comigo, na Record, último programa que o Gugu apresentou. E tudo começou como um passatempo por ideia do meu namorado (Eduardo Siqueira), relembra.

Cantora capixaba Lívia Simão lança clipe com dançarina de Ludmilla gravado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Guajardo Films

E explica: Ele (o namorado) jogava todo fim de semana e eu ficava sem ter o que fazer. Ele sugeriu: Pensa em uma coisa que gosta de fazer e desenvolve. E eu adorava cantar, então decidi ir por esse caminho. E hoje a família toda me apoia com todas as forças.

O pai da artista, como ela própria destaca, é inclusive entusiasta do sucesso que ela faz na internet. Lívia tem clipes e músicas com milhares de visualizações e plays, o que acaba deixando o progenitor para lá de animado. Às vezes, ele chega com relatórios do YouTube que nem eu sei onde achar (risos). E me atualiza de tudo, como está o meu trabalho na web, corrobora.

Cantora capixaba Lívia Simão lança clipe com dançarina de Ludmilla gravado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo Crédito: Guajardo Films