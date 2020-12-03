Capixaba My Magical Glowing Lens toca no canal do SESC Brasil

Unindo pop e psicodelia, o projeto My Magical Glowing Lens, da produtora capixaba e multi instrumentista Gabriela Terra, foi selecionado para participar do SESC Convida, no canal de YouTube do SESC Brasil. A live acontece nesta quinta-feira (3), às 20h, e conta com músicas inéditas, além de novas versões para canções conhecidas do disco de estreia, "Cosmos".
Vivendo atualmente em Colatina, Noroeste do Estado, Gabriela Terra conta que esse momento a faz lembrar do início da My Magical Glowing Lens, entre 2014 e 2015, quando gravou o EP de estreia, homônimo, sozinha em casa.
"Sinto como se eu tivesse retornado a uma fase anterior da minha vida, só que com muito mais conhecimento e possibilidades. Fazia muito tempo que não permanecia aqui. Vinha aqui só pra passar pequenas temporadas. Antes da pandemia começar, tinha escolhido fevereiro e março para tirar férias e me isolar um pouco num sítio em Itapina, um vilarejo que existe aqui no município. Em seguida, veio tudo isso que está acontecendo e o meu isolamento se estendeu por um período muito maior do que eu imaginava., conta a artista.
Este é o segundo material audiovisual lançado pela My Magical Glowing Lens durante a pandemia. Os vídeos anunciam uma mudança estética que investe na interatividade. Capixaba, Gabriela assume ao vivo os vocais, guitarra e violão, além dos efeitos e ambientação sonora.
Nesta performance inédita, ela apresenta duas canções que estarão presentes no segundo disco, que já se encontra em fase de gravação e contará com a divulgação de um single em breve. Na live, a artista também é responsável pela produção e execução da bateria, baixo, percussão e sintetizador nas tracks.
Logo após o show, ocorrerá um after party no canal da Twitch da My Magical Glowing Lens. A artista Gabriela Terra fará um MMGL Electronic Live Set, que é onde ela apresenta sua coleção de samples, misturando ritmos de todo o mundo, criando também melodias e remixes. O after party acontece logo após o show do SESC Convida. Para acessar basta acessar o canal da MMGL na plataforma por celular ou computador e seguir o canal.
Um dos destaques da psicodelia brasileira, a My Magical Glowing Lens, experimenta a partir de sons analógicos e eletrônicos, com arranjos de sintetizadores, guitarras, baixo, bateria, percussões e beats. Conhecida na cena independente brasileira, a MMGL chegou a tocar em festivais importantes do país, como Coquetel Molotov, DoSol, Bananada, PicNik, Morrostock, Saravá, Guaiamum Treloso e SIM São Paulo.
A apresentação do SESC Convida é uma realização Máquina Produções Artísicas. A preparação artística e corporal, além de direção de performance de palco, foi da Gabriela Moriondo; Já a iluminação e direção de arte foi um trabalho do Pedro Costa. A câmera e fotografia foi realizada por Rabizcos.
SERVIÇO
- My Magical Glowing Lens no SESC Convida
- Quando: quinta-feira (3), às 20h
- Onde: no canal do Sesc Convida no YouTube
- Gratuito