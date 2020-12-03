Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Capixaba My Magical Glowing Lens toca no canal do SESC Brasil

Live contará com músicas inéditas, além de novas versões para canções conhecidas do disco de estreia, 'Cosmos'
Redação de A Gazeta

03 dez 2020 às 07:00

Publicado em 03 de Dezembro de 2020 às 07:00

My Magical Glowing Lens é formado por Gabriela Terra Crédito: Mariana Matos/Divulgação
Unindo pop e psicodelia, o projeto My Magical Glowing Lens, da produtora capixaba e multi instrumentista Gabriela Terra, foi selecionado para participar do SESC Convida, no canal de YouTube do SESC Brasil. A live acontece nesta quinta-feira (3), às 20h, e conta com músicas inéditas, além de novas versões para canções conhecidas do disco de estreia, "Cosmos".
Vivendo atualmente em Colatina, Noroeste do Estado, Gabriela Terra conta que esse momento a faz lembrar do início da My Magical Glowing Lens, entre 2014 e 2015, quando gravou o EP de estreia, homônimo, sozinha em casa.
"Sinto como se eu tivesse retornado a uma fase anterior da minha vida, só que com muito mais conhecimento e possibilidades. Fazia muito tempo que não permanecia aqui. Vinha aqui só pra passar pequenas temporadas. Antes da pandemia começar, tinha escolhido fevereiro e março para tirar férias e me isolar um pouco num sítio em Itapina, um vilarejo que existe aqui no município. Em seguida, veio tudo isso que está acontecendo e o meu isolamento se estendeu por um período muito maior do que eu imaginava., conta a artista.

Este é o segundo material audiovisual lançado pela My Magical Glowing Lens durante a pandemia. Os vídeos anunciam uma mudança estética que investe na interatividade. Capixaba, Gabriela assume ao vivo os vocais, guitarra e violão, além dos efeitos e ambientação sonora.
Nesta performance inédita, ela apresenta duas canções que estarão presentes no segundo disco, que já se encontra em fase de gravação e contará com a divulgação de um single em breve. Na live, a artista também é responsável pela produção e execução da bateria, baixo, percussão e sintetizador nas tracks.
Logo após o show, ocorrerá um after party no canal da Twitch da My Magical Glowing Lens. A artista Gabriela Terra fará um MMGL Electronic Live Set, que é onde ela apresenta sua coleção de samples, misturando ritmos de todo o mundo, criando também melodias e remixes. O after party acontece logo após o show do SESC Convida. Para acessar basta acessar o canal da MMGL na plataforma por celular ou computador e seguir o canal.
Um dos destaques da psicodelia brasileira, a My Magical Glowing Lens, experimenta a partir de sons analógicos e eletrônicos, com arranjos de sintetizadores, guitarras, baixo, bateria, percussões e beats. Conhecida na cena independente brasileira, a MMGL chegou a tocar em festivais importantes do país, como Coquetel Molotov, DoSol, Bananada, PicNik, Morrostock, Saravá, Guaiamum Treloso e SIM São Paulo.

A apresentação do SESC Convida é uma realização Máquina Produções Artísicas. A preparação artística e corporal, além de direção de performance de palco, foi da Gabriela Moriondo; Já a iluminação e direção de arte foi um trabalho do Pedro Costa. A câmera e fotografia foi realizada por Rabizcos.

SERVIÇO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados