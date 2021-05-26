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Streaming

Lindsay Lohan vai estrelar nova comédia romântica natalina na Netflix

Novidade foi divulgada no Twitter da plataforma de streaming

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 09:21

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mai 2021 às 09:21
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan Crédito: Divulgação/MTV
Lindsay Lohan está de volta e, dessa vez, no streaming. A Netflix anunciou na segunda-feira, 24, que vai lançar uma comédia romântica natalina com a atriz.
A revelação foi feita nas redes sociais da plataforma que, sem divulgar o título oficial, deu detalhes da trama. "Lindsay Lohan vai estrelar uma nova comédia romântica sobre uma herdeira de hotel recém-noiva e mimada. Após sofrer amnésia total em um acidente de esqui, ela se encontra sob os cuidados de um belo proprietário de uma pousada e a filha".
Segundo o site norte-americano Variety, o trio Michael Damian, Jeff Bonnett e Ron Oliver escreveu o roteiro, enquanto Janeen Damian será a encarregada da direção.
Além disso, as filmagens estão programadas para começar apenas em novembro deste ano, então, o lançamento só deve acontecer na época do Natal de 2022. Nenhum outro nome foi confirmado no elenco do longa.
Lindsay Lohan estava afastada da carreira de atriz por ter sido presa, em 2010, após reincidência no uso de drogas. Na época, ela foi detida três vezes e foi presa na audiência no Tribunal Superior de Los Angeles.
O último trabalho dela foi na comédia britânica Sick Note (2017-2018), chamada no Brasil de Dá Licença, Saúde. Nos cinemas, os últimos filmes que ela participou foram Vale do Pecado (2013) e Among the Shadows( 2019).

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