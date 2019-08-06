Lindsay Lohan está conhecendo melhor príncipe da Arábia Saudita, diz site

A atriz e cantora Lindsay Lohan Crédito: Instagram/ @lindsaylohan

A atriz e cantora Lindsay Lohan , 33, está conhecendo melhor o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, segundo o site Page Six. O monarca e real chefe do país é acusado pessoalmente por abusos contra os direitos humanos e pela morte de Jamal Khashoggi, jornalista crítico da monarquia na Turquia.

De acordo com rumores, o príncipe já deu vários presentes para Lohan, incluindo, um cartão de crédito. Segundo o Page Six, amigos da atriz, que não são identificados na reportagem, dizem que já viram trocas de texto entre os dois e se gabam da "nova amizade".

Ao site, um representante de Lohan negou as informações. Disse que a atriz e Salman só se encontraram uma vez, há cerca de um ano, em uma corrida de Fórmula 1. O representante também negou os presentes.