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Lindsay Lohan está conhecendo melhor príncipe da Arábia Saudita, diz site

O monarca e real chefe do país é acusado pessoalmente por abusos contra os direitos humanos e pela morte de Jamal Khashoggi, jornalista crítico da monarquia na Turquia

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 01:51

Publicado em 

06 ago 2019 às 01:51
A atriz e cantora Lindsay Lohan Crédito: Instagram/ @lindsaylohan
A atriz e cantora Lindsay Lohan, 33, está conhecendo melhor o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, segundo o site Page Six. O monarca e real chefe do país é acusado pessoalmente por abusos contra os direitos humanos e pela morte de Jamal Khashoggi, jornalista crítico da monarquia na Turquia. 
De acordo com rumores, o príncipe já deu vários presentes para Lohan, incluindo, um cartão de crédito. Segundo o Page Six, amigos da atriz, que não são identificados na reportagem, dizem que já viram trocas de texto entre os dois e se gabam da "nova amizade".
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Ao site, um representante de Lohan negou as informações. Disse que a atriz e Salman só se encontraram uma vez, há cerca de um ano, em uma corrida de Fórmula 1. O representante também negou os presentes. 
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Fontes do Page Six também disseram que não é incomum a atriz e cantora ser "paquerada" por celebridades e autoridades do Oriente Médio, já que "eles são loucos por ela lá". 

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