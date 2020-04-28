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Lindsay Lohan diz que Meghan e Harry não podem escapar dos paparazzi

Casal britânico se mudou para Los Angeles recentemente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 16:57

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 16:57

Lindsay Lohan
Lindsay Lohan Crédito: Divulgação/MTV
Lindsay Lohan, 33, comentou sobre a recente mudança do casal britânico, Meghan Markle e Harry, para Los Angeles, Califórnia (EUA). Experiente em lidar com o assédio dos paparazzi, a atriz afirmou que será difícil para os dois fugirem dos flashes.
"Quer dizer, a menos que eles tenham uma praia particular diferente, certo?", brincou Lohan durante uma entrevista com o apresentador Andy Cohen em seu programa "Andy Cohen Live". "Não dá pra ir a essas praias sem ser visto", completou a atriz, que também disse que não consegue surfar por conta dos fotógrafos. nem consegue surfar o suficiente."
Desde muito nova na mídia e conhecida pelos filmes de sucesso como "Operação Cupido" (1998) e "Meninas Malvadas" (2004), Lohan já enfrentou dificuldades em lidar com o assédio da mídia, principalmente na época em que foi para reabilitação seis vezes entre 2007 e 2013.
Lohan explicou que é "realmente difícil fazer algo publicamente" em um lugar cheio de paparazzi, mas, que o atual momento de quarentena em meio a pandemia do novo coronavírus pode ser benéfico para quem deseja fugir das câmeras. "No momento, felizmente, todo mundo está mais em casa."

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Morando em Los Angeles, Markle e Harry querem viver uma vida mais discreta. Antes conhecidos como duque e duquesa de Sussex, o casal abdicou dos compromissos reais e não carrega mais o título de realeza. Embora Harry continue sendo príncipe e neto da rainha Elizabeth 2º, ele não cumpre mais compromissos reais.
Recentemente o casal anunciou o nome da nova fundação sem fins lucrativos, Archewell. Ao jornal The Telegraph, os dois contaram sobre os planos de administrarem grupos de apoio emocional e um "império educacional multimídia", além de lançarem um site de bem-estar.
O nome Archewell é derivado da palavra grega "arche", para designar "fonte de ação", e em homenagem ao filho, Archie Mountbatten-Windsor.

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