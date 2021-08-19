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Novela das seis

Lima Duarte irá contracenar com a neta e a bisneta em 'Além da Ilusão'

Na nova novela das seis, o veterano irá interpretar o pai de Paloma Duarte
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 ago 2021 às 09:02

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 09:02

Com Lima Duarte, o curta
Lima Duarte no curta "A Volta para Casa" Crédito: FestCine Pedra Azul
Lima Duarte, a sua neta Paloma Duarte e a bisneta Ana Clara Winter estão escalados para a próxima novela das seis, Além da Ilusão. O ator veterano da Globo, com 91 anos, irá interpretar o pai de Paloma na trama de Alessandra Poggi que estreia em 2022, após Nos Tempos do Imperador.
O ator esteve isolado em seu sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo, desde o início da pandemia do novo coronavírus. Para cumprir a preparação para o personagem, Lima voltará para a Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. As gravações devem começar em setembro na cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais.
Lima Duarte é casado com Marisa Sanches, mãe de Débora Duarte, avó de Paloma. Débora, que tinha apenas quatro anos quando o casal se conheceu, se tornou atriz e adotou o sobrenome do padrasto.

TRAMA E ELENCO

A trama da novela Além da Ilusão se passa nos anos 1940 e conta a história de Davi, interpretado por Rafael Vitti, um rapaz que abandona a fortuna da família para perseguir o sonho de ser mágico. Fazendo shows nas ruas, ele conhece Isabela, personagem de Larissa Manoela, que faz sua estreia na emissora. O casal viverá um romance até a morte da moça. Anos mais tarde, Rafael encontrará a irmã de sua amada, que também será interpretada pela atriz.
Outros atores confirmados para o elenco são: Danilo Mesquita, Paulo Betti, Barbara Paz, Alexandra Richter, Debora Ozório, Marisa Orth, Patrícia Pinho e Gaby Amarantos, que fará sua estreia como atriz.

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