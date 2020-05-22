'Ela caiu quando entrou', diz Lima Duarte sobre ex-secretária Regina

O ator Lima Duarte no vídeo para o amigo e também ator Flávio Migliaccio Crédito: Instagram/@lemmertzju

O ator Lima Duarte, 90, comparou Regina Duarte à personagem Chapeuzinho Vermelho em entrevista ao programa Conversa com Bial, que foi ao ar na madrugada desta sexta-feira (22).

A comparação foi feita quando ele foi perguntando sobre a rápida passagem da atriz pela Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro. "O chapeuzinho perdido encontrou com o lobo, se abraçaram. Vamos casar, não casou, depois casou. Eu estava esperando o resultado do casamento", disse. Para ele, a atriz "caiu" quando entrou no governo. "Ele (o presidente) jantou ela", afirmou.

Lima ainda falou sobre sua trajetória artística e contou casos sobre bastidores do teatro e da televisão. Revelou, por exemplo, que as atrizes Marília Pêra e Sônia Braga foram cotadas para interpretar a viúva Porcina na novela "Roque Santeiro" antes da escolha de Regina Duarte. Segundo Lima, a colega seguiu a linha de interpretação que ele adotou para criar Sinhozinho Malta. Os dois formaram uma dupla que fez história na dramaturgia.

O ator afirmou que nunca viu nenhum artista dar certo na política, e lembrou um convite recebido quando interpretava Sasá Mutema na novela "O Salvador da Pátria": ele foi chamado para ser o vice de Mário Covas na disputa presidencial de 1989.

Segundo o relato, o ator foi "sequestrado" quando gravava as cenas finais do personagem e levado para uma reunião na casa de Covas, em São Paulo. Lima disse que quem dirigiu o carro do aeroporto até a residência foi o então ex-senador Fernando Henrique Cardoso.

"Aquele jeito blasé até para dirigir o Opala", recordou Lima. O ator não aceitou o convite e Covas disputou a eleição ao lado de Almir Gabriel. Os dois chegaram em quarto lugar na disputa.

Ao falar sobre a pandemia do novo coronavírus, Lima disse que está em quarentena há quatro décadas, desde que foi morar sozinho em um sítio. Na vida solitária ele gosta de ler e assistir filmes por streaming.

O ator acredita, inclusive, que o cinema tradicional vai deixar de existir por causa do streaming e isso vai exigir um novo estilo de ator, mais coloquial.