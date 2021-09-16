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Lançamento

Lil Nas X libera mais um vídeo promocional do álbum de estreia

'Montero' estará disponível nos streamings nesta sexta-feira (17)

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 17:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 set 2021 às 17:01
MET Gala 2021: o rapper Lil Nas X durante a troca de looks no tapete bege. Foram três looks apresentados pelo rapper
MET Gala 2021: o rapper Lil Nas X durante a troca de looks no tapete bege. Foram três looks apresentados pelo rapper Crédito: Reuters/Folhapress
Lil Nas X liberou aos fãs mais um trecho do álbum de estreia. Montero estará disponível nas plataformas digitais a partir da sexta-feira, 17.
O disco terá 15 músicas no total, incluindo o hit Montero (Call Me By Your Name), Sun Goes Down e o último lançamento, Industry Baby.
Na publicação no Instagram na quarta, 15, Lil brincou com o trecho do vídeo de Montero que liberou.
"Passei horas preparando meu chá de bebê e ninguém apareceu", escreveu na legenda do clipe, ironizando a parte do clipe em que aparece 'grávido'.
No dia 13 de setembro, Lil Nas X recebeu o prêmio mais importante da 40ª edição do Video Music Awards da MTV (VMA) na categoria 'Vídeo do Ano', por Montero (Call Me by Your Name). "Obrigado à agenda gay, vamos agenda gay", declarou o jovem de 22 anos.
Assista ao vídeo:

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