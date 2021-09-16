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Polícia

Homem tenta invadir casa de Ariana Grande e é preso

Suspeito de 23 anos usou uma faca na ação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 set 2021 às 08:44

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 08:44

Ariana Grande é a nova técnica do programa The Voice dos Estados Unidos
Ariana Grande Crédito: Instagram/arianagrande
Um homem de 23 anos foi preso após tentar invadir a casa de Ariana Grande, 28, em Hollywood Hills, Los Angeles. A informação é do TMZ.
A ocorrência aconteceu na madrugada da última sexta (2). Segundo o site, o suspeito pediu inicialmente para ver a cantora. Como o segurança da artista disse para ele ir embora, o homem puxou uma faca e tentou entrar na casa. A polícia foi chamada e ele, preso.
Não foi divulgado se Ariana Grande estava na casa quando a tentativa de invasão aconteceu. De acordo com o TMZ, a cantora entrou com um pedido de ordem de restrição temporária para que o suspeito não se aproxime dela, e um juiz teria concedido a solicitação até a audiência sobre o caso.

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