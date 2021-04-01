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"Laços de Família" bate recorde de audiência na última semana

Segundo divulgado pela Globo, as reprises de "Malhação Sonhos" (2014-2015) e "A Vida da Gente" (2011), que são exibidas na sequência de "Laços de Família" também tiveram boa performance nesta quarta (31) com 26 e 27 pontos, respectivamente, no Rio

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:19
  Crédito: Rede Globo/Divulgação
Em sua última semana de exibição, a reprise de "Laços de Família" (2000-2001), no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo, bateu recorde de audiência. Nesta quarta (31), a trama escrita por Manoel Carlos registrou 23 pontos em São Paulo, e 27 pontos no Rio - cada ponto equivale a 76.577 e 49.809 lares nos locais, respectivamente.
No capítulo, Helena (Vera Fischer) deu à luz Vitória, filha que ela teve com Pedro (José Mayer) para salvar a vida de Camila (Carolina Dieckmann), sua outra filha, que tem leucemia.
Apesar dos bons índices nesta semana, a média final de audiência da trama não deve superar a sua antecessora, "Êta Mundo Bom!" (2016). Até início de fevereiro, a história de Helena, Camila e Edu (Reynaldo Gianecchini) marcava média de 17 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão) -já a novela de Walcyr Carrasco terminou com média de 22 pontos, o melhor desempenho do Vale a Pena Ver de Novo em dez anos.

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Segundo divulgado pela Globo, as reprises de "Malhação Sonhos" (2014-2015) e "A Vida da Gente" (2011), que são exibidas na sequência de "Laços de Família" também tiveram boa performance nesta quarta (31) com 26 e 27 pontos, respectivamente, no Rio.

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