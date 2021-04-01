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Hebe Camargo sofreu acidente de avião, revela filho

Marcello Camargo entrevistava Rita Cadillac pelo YouTube quando revelou que um avião que transportava a apresentadora e o então marido, Lélio, caiu em uma ocasião no Pantanal. O herdeiro de Hebe também adiantou que pretende lançar livro sobre a loira que morreu em 2012

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 16:07

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 abr 2021 às 16:07
Marcello Camargo e a mãe, a apresentadora Hebe Camargo
Marcello Camargo e a mãe, a apresentadora Hebe Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @marcellocamargo
Marcello Camargo, filho da apresentadora Hebe Camargo, disse que irá lançar um livro com histórias da vida de sua mãe, que faleceu em 2012 aos 83 anos. Ele está cuidando do acervo da estrela, após a morte de seu sobrinho e empresário, Claudio Pesutti.
Segundo Marcello, o livro será intitulado como "Causos com Hebe". "Todo mundo tem uma história para contar com a minha mãe", afirmou ele em um vídeo que entrevistou Rita Cadillac, 66, no quadro Café com Selinho, em seu canal no Youtube.
Ele também revelou que sua mãe sofreu um acidente de avião, e que o fato não foi noticiado. "Foi em 1979. Minha mãe foi pescar com o Lélio no Pantanal e voltaria certo dia na hora do almoço. Eu voltei da escola e ela não estava lá", começou.
"Achei estranho e naquela época, claro, não existia celular. Fiquei aflito, liguei para a filha do Lélio para saber se eles tinham entrado em contato e nada", continua. "Quando deu meia-noite, toca o telefone. 'Mãe, onde você está? Estou muito aflito', falei".
"Ela respondeu que o avião deles tinha caído e não parava de rir. Achei na hora que fosse brincadeira, mas era verdade", disse Marcelo. Ele conta que na volta do Pantanal, o avião caiu no meio da mata, e que haviam sete pessoas no bimotor.

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"Lélio, como tinha medo de voar, tinha tomado uísque e dormiu. Quando ele acordou, as árvores estavam na janela e ele perguntou para minha mãe: 'esse avião não está voando muito baixo, não?", relembrou. Em seu Instagram, Marcello escreveu: "meu objetivo é manter viva a memória da minha querida e amada mãe".

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