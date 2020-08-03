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Justiça nega liminar e diz que Cinemateca deve ser gerida pela União

A juíza federal Ana Lúcia Petri Betto afirma que a União comprovou a adoção das medidas de preservação do patrimônio histórico do acervo, não havendo, portanto, necessidade de medidas de ordem coercitiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 19:43

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:43

Cinemateca Brasileira fica na Vila Clementino, em São Paulo, e abriga a Biblioteca Paulo Emílio Salles Gomes
Cinemateca Brasileira fica na Vila Clementino, em São Paulo, e abriga a Biblioteca Paulo Emílio Salles Gomes Crédito: Instagram/@cinemateca.brasileira
A Justiça negou um pedido de tutela provisória do Ministério Público Federal (MPF) em ação contra a União após abandono da Cinemateca Brasileira.
O MPF pedia, em caráter de urgência, a renovação de contrato com a Acerp até o fim de 2020 ?o último contrato vigente terminou em 2019 para a gestão da Cinemateca e execução de seu orçamento de R$ 12,2 milhões.
Em sua decisão, a juíza federal Ana Lúcia Petri Betto afirma que a União comprovou a adoção das medidas de preservação do patrimônio histórico do acervo, não havendo, portanto, necessidade de medidas de ordem coercitiva.
"Se há perigo de dano ao patrimônio histórico-cultural que integram a Cinemateca Brasileira, ou mesmo, dano efetivo, cabe à União Federal cessá-los da maneira que julgar mais eficiente, com os recursos que possui", diz.
Localizada na zona sul de São Paulo, a Cinemateca enfrenta grave crise pelo menos desde 2013. No começo de 2018, o governo federal transferiu sua gestão para o modelo de organização social.?

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