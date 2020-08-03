Justiça nega liminar e diz que Cinemateca deve ser gerida pela União

Cinemateca Brasileira fica na Vila Clementino, em São Paulo, e abriga a Biblioteca Paulo Emílio Salles Gomes Crédito: Instagram/@cinemateca.brasileira

A Justiça negou um pedido de tutela provisória do Ministério Público Federal (MPF) em ação contra a União após abandono da Cinemateca Brasileira.

O MPF pedia, em caráter de urgência, a renovação de contrato com a Acerp até o fim de 2020 ?o último contrato vigente terminou em 2019 para a gestão da Cinemateca e execução de seu orçamento de R$ 12,2 milhões.

Em sua decisão, a juíza federal Ana Lúcia Petri Betto afirma que a União comprovou a adoção das medidas de preservação do patrimônio histórico do acervo, não havendo, portanto, necessidade de medidas de ordem coercitiva.

"Se há perigo de dano ao patrimônio histórico-cultural que integram a Cinemateca Brasileira, ou mesmo, dano efetivo, cabe à União Federal cessá-los da maneira que julgar mais eficiente, com os recursos que possui", diz.