Conheça os 10 semifinalistas do Palco Litoral e vote no seu favorito

Inscrições da competição estão a todo o vapor Crédito: Rádio Litoral

Os 10 semifinalistas do Palco Litoral já foram escolhidos e a votação para escolher os três candidatos que vão para a final está à todo o vapor. A disputa está acirrada e não é para menos. São muitos talentos de diferentes estilos e regiões do Espírito Santo, resultado de uma seleção que envolveu mais de 500 candidatos.

É o público quem decidirá quem vai para a grande final, no dia 22 de agosto. Mas, antes, é preciso escolher os finalistas até a próxima sexta-feira, dia 7 de agosto. Para ajudar nesta decisão, o Divirta-se traz um pouco da história de cada candidato. Depois, vale registrar o seu voto no site da Rádio Litoral  é possível escolher mais de um cantor(a).

CLÉVERSON FERREIRA (34 anos, morador do bairro Aparecida, em Cariacica)

Cléverson Ferreira Crédito: Divulgação

Canta desde criança, mas nunca estudou música. Ele cresceu na igreja e a maioria da família canta. O que o inspira é o amor pela música, pois o acalma e é algo que vem do coração. Tem um gosto musical eclético: canta pop, gospel, pagode, mas esse último é seu seu estilo preferido. Além de viver da música, seus outros objetivos de vida são: terminar a casa que ele começou a construir, viajar o Brasil e conhecer lugares novos!. É designer de unhas e tem 7 mil seguidores no Instagram.

CONFIRA O VÍDEO DO CANDIDATO E VOTE



FlÁVIO (25 anos, da Praia da Costa, em Vila Velha)

Flavio Crédito: Divulgação

Canta há 15 anos. Começou a enxergar a sua voz como uma habilidade na adolescência, por volta dos 13 anos. Gosta de música pop e sua inspiração é a cantora Beyoncé. Já estudou música e participou de competição de canto. Não consegue se enxergar fazendo outra coisa que o torne tão genuinamente feliz, pois cantar é o que mais ama na vida. O único objetivo além da música é poder dar um padrão de vida melhor à mãe. É professor de inglês e também tem canal no YouTube.

CONFIRA O VÍDEO DO CANDIDATO E VOTE



JENNIFER (18 anos, moradora de Vista da Serra II, em Serra)

Jennifer Crédito: Divulgação

Sempre gostou de cantar na igreja, mas há dois anos que começou a levar a sério seu talento. Começou a compor quando passou a ouvir a MC Medrado. O que inspira a jovem a cantar é saber que pode proporcionar uma vida melhor para a família. Gosta muito de teatro e dança. Jennifer diz que tem o sonho de viver da música porque é algo que a deixa bem, além de querer ser o orgulho da família e mostrar que é capaz de tudo por meio dessa arte. Quer ser uma cantora reconhecida e fazer parte da vida de todos que escutarem suas canções. Deseja também ter uma família, construir a própria casa e a da mãe e um dia viajar o mundo inteiro. Já participou de competição de canto. Possui uma música gravada e está no YouTube.

CONFIRA O VÍDEO DA CANDIDATA E VOTE



JOSA (21 anos, de Nova Carapina II, em Serra)

Josa Crédito: Divulgação

Seu envolvimento com a música começou com as panelas da mãe que ele usava como bateria. É compositor e toca diversos instrumentos. Sempre esteve envolvido na música sacra. Com três anos, já estava se desenvolvendo artisticamente, começando na bateria, depois, violão, contrabaixo, guitarra e hoje é entusiasta de teclado e cavaquinho. Gosta de pagode, R&B, rap acústico e pop em geral. O que o inspira a cantar é poder transmitir às pessoas as sensações que as canções oferecem. Quer ser um agente transformador por meio da sua arte. O objetivo de Josa é viver de algo que o faça fazer a diferença na vida das pessoas, seja um indivíduo ou uma comunidade. Formado em Gestão Pública, tem um canal no YouTube e possui 2 mil seguidores no Instagram.

CONFIRA O VÍDEO DO CANDIDATO E VOTE



JÚLIA CORDEIRO (22 anos, moradora de Eldorado, em Serra)

Júlia Cordeiro Crédito: Divulgação

Canta há 12 anos nos estilos MPB, sertanejo e forró pé de serra. O pai, acordeonista, foi quem percebeu que ela tinha facilidade com o canto. O que a inspira é a alegria e a felicidade que uma canção pode trazer para as pessoas. Tem o sonho de viver da música porque é onde se encontra e o que ama fazer. Apresentou-se aos 9 anos em um show, na capital Vitória, com o artista Dominguinhos. Como ainda não consegue viver apenas da música, tem uma loja on-line que pretende expandir futuramente para uma loja física. Engenheira civil, tem 2 mil seguidores no Instagram.

CONFIRA O VÍDEO DA CANDIDATA E VOTE



KELL FRANÇA (29 anos, de Interlagos, em Linhares)

Kell França Crédito: Divulgação

Há 10 anos é cantora e compositora. Na infância, cantava e dançava com a avó em ritmo de brincadeira. Aos 7 anos, ganhou um violão de brinquedo e, aos 12, um profissional. Já ganhou dois festivais de música do colégio no ensino médio. Canta sertanejo e arrocha. Cresceu na roça ouvindo Chitãozinho e Xororó e admira o trabalho de Luan Santana. A maior apresentação que fez na vida foi em 2010, na abertura do show do artista em Linhares. Kell já fez dupla sertaneja com Filipe Fantin. É através da música que a candidata se compreende e se expressa. Kell também sonha em poder estudar música, ouvir suas composições na voz dos artistas que admira, viajar e conhecer a cultura musical de vários lugares no mundo. Tem 2 mil seguidores no Instagram e possui canal no YouTube.

CONFIRA O VÍDEO DA CANDIDATA E VOTE



LUCAS QUINTILIANO (23 anos, de São Mateus)

Lucas Quintiliano Crédito: Divulgação

Canta há 10 anos e gosta dos estilos gospel, sertanejo e internacional. Quando criança, a tia e a avó pagavam para ele cantar e fazer alguma imitação. Foi então que começou a soltar a voz. O que o move a continuar cantando são as promessas que fez a Deus quando ainda era criança. Ele pretende ajudar pessoas por meio da sua arte. Tem o sonho de viver da música porque ama cantar e tocar bateria. Possui vários outros objetivos, dentre eles fazer faculdade de artes plásticas, apesar de já ser artista plástico. Lucas já se apresentou para um público de 2 mil pessoas e participou de competição de canto. Possui 3 mil seguidores no Instagram.

CONFIRA O VÍDEO DO CANDIDATO E VOTE



MELINA E THIARLYS (34 e 26 anos, de Iconha e Alfredo Chaves)

Melina e Thiarlys Crédito: Divulgação

Melina canta há 19 anos e Thiarlys, há 14. Foram três anos juntos na Banda Talenttos. Eles gostam dos estilos sertanejo e MPB. Thiarlys já estudou música e toca violão, teclado e acordeão. Melina toca violão. Com a banda Tallentos, cantaram para 10 mil pessoas no encerramento do show de Thaeme e Thiago em Alfredo Chaves. Como dupla ainda não se apresentaram. A banda tem canal no YouTube.

Melina descobriu o talento cantando na igreja. O que a inspira a cantar é Deus e poder ver a alegria no rosto das pessoas. Tem o sonho de viver da música para poder cuidar da família. Já Thiarlys tem paixão pela música desde novo, quando pediu uma bateria de presente. Com sete anos, entrou na aula de teclado e com 12 entrou em uma banda de forró. A música é uma paixão e o faz sentir bem sempre.

CONFIRA O VÍDEO DA DUPLA E VOTE



PH RAMOS (23 anos, de Santa Helena, em Vitória)

PH Ramos Crédito: Divulgação

Canta há cerca de 13 anos. Descobriu o talento cantando na igreja, em Itarana, quando tinha 10 anos. Gosta de música popular, pop, sertanejo, rock clássico, canções românticas internacionais, disco, seresta e ópera. O que o inspira é Deus, sua mãe - já falecida -, seu pai e sua irmã. Por sinal, sua família e amigos sempre o incentivaram a seguir com a carreira musical. Já estudou música e participou de competição musical. É compositor, toca violão e é estudante de medicina. Tem o sonho de viver da música porque é a atividade que mais o acalma, o ajuda a lidar com as situações da vida e, além disso, quer transmitir mensagens positivas ao mundo por meio da arte. Ele também sonha em poder ajudar a famílias e pessoas carentes. Tem um perfil no Instagram só com covers.

CONFIRA O VÍDEO DO CANDIDATO E VOTE



TTHEUSIN (20 anos, de Guaçuí)

Ttheusin Crédito: Divulgação