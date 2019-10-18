Juliana Paes explica polêmica de palavrão em "A Dona do Pedaço"

"Eu juro por Deus, eu não sei por quê eu falei isso", disse a atriz

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 08:15

Estadão Conteúdo

Publicado em 

18 out 2019 às 08:15
A atriz Juliana Paes é Maria da Paz em "A Dona do Pedaço", novela da Globo Crédito: Globo/Victor Pollak
A atriz Juliana Paes falou sobre a polêmica frase dita por sua personagem na novela das 9, A Dona do Pedaço, Maria da Paz, em que, segundo a percepção de alguns espectadores, em vez de falar a palavra "rola", acabou errando a entonação e soltando um 'palavrão'. Prestando atenção, porém, é possível ouvir que a personagem de Juliana Paes diz "tá rolando".
O tema foi abordado no Se Joga desta quinta-feira, 17. "Ela falou uma palavra que era uma coisa, mas botou uma entonação errada. A frase era: 'encontrou, pá, rola!'. Ela falou 'encontrou, pá...' e um acento errado, deu a entender que era um órgão sexual masculino", explicou Fernanda Gentil.

Juliana Paes, em seguida, justificou-se: "Eu juro por Deus, eu não sei por quê eu falei isso. Eu não me dei conta na hora, ninguém se deu conta na hora, ninguém percebeu. Eu também não percebi."
"Bom, eu tenho uma sugestão: no dia anterior, eu tinha ido fazer sessão de fotos na praia do Abricó. E aí, praia de nudismo, né, gente? Eu devia estar com alguma coisa na cabeça, guardada no subconsciente... De repente, em vez de falar 'rola', eu falei outra coisa, que não vou repetir agora. Chega de pagar mico!", concluiu, aos risos.

