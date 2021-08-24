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Cultura

Instituto Cultural Vale lança editais no ES com investimento de R$400 mil

Ao todo, serão selecionados 40 projetos, em que cada proponente recebe R$ 10 mil. As inscrições vão até 24 de setembro

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 14:24
Museu Vale
Museu Vale Crédito: Divulgação Museu Vale
Estão abertas até 24 de setembro as inscrições para o Edital Apoia, do Instituto Cultural Vale, que promete investir R$ 400 mil - provenientes da Lei Federal de Incentivo à Cultura (antiga Rouanet) -, no setor cultural do Espírito Santo.
Desenvolvidos pelo Museu Vale, os editais selecionarão 40 projetos de grupos, agentes, fazedores da cultura popular e comunitária nos escopos de Artes Visuais, Expressões Cênicas, Música, Dança, Artesanato, Festejos e Celebrações. Ao todo, cada selecionado receberá R$ 10 mil, podendo ou não usar as dependências do museu para desenvolver ou expor seus projetos.
Podem participar do processo seletivo, maiores de 18 anos que comprovem ser moradores do Espírito Santo. A ficha de inscrição e o regulamento podem ser encontrados no site do Museu Vale.  A seleção das propostas será feita por um comitê técnico composto pela equipe do Instituto Cultural Vale e por consultores externos locais e nacionais.
“Esta importante ação permite que pessoas envolvidas com a arte de todo o Espírito Santo tenha oportunidade de participar do Apoia, apresentando suas criações espontâneas e genuínas no universo das culturas populares”, afirma Ronaldo Barbosa, diretor do Museu Vale.

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Além do ES, o projeto Apoia vai contemplar ações artísticas nos estados do Pará, Maranhão e Minas Gerais, por meio dos espaços Centro Cultural Vale Maranhão, Memorial Vale Minas Gerais e Casa da Cultura de Canaã dos Carajás/PA.
Segundo Flavia Constant, gerente executiva de Investimentos Social e Cultura da Vale, através do Edital Apoia, o Instituto Cultural reverencia os profissionais do setor criativo e seu trabalho inspirador, especialmente em épocas de pandemia da Covid-19.
“É motivo de imenso orgulho celebrar os projetos dos profissionais de cultura das regiões onde nossos espaços estão inseridos. A cultura faz de nós quem somos e atua como guia de nosso desenvolvimento enquanto sociedade”, complementa. 

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