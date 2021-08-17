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Cultura

Abertas inscrições para auxílio de R$ 1.080 a artistas de Vila Velha

Bolsa Cultura Luisa Grinalda oferece quatro parcelas de R$ 270 aos fazedores de cultura que moram na cidade há dois anos

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 13:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 13:30
Prédio da Prefeitura de Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha oferece bolsa a artistas afetados pela pandemia Crédito: Letícia Siqueira/Prefeitura de Vila Velha
Estão abertos os cadastros para a Lei "Bolsa Cultura Luisa Grinalda", de Vila Velha, que oferece auxílio emergencial de R$ 1.080 a artistas da cidade afetados pela pandemia do coronavírus. O benefício será pago pela prefeitura em quatro parcelas de R$ 270.
Os interessados têm até o dia 15 de setembro para se inscrever no site da Prefeitura de Vila Velha. Podem participar pessoas maiores de 18 anos que comprovem atuação nas áreas artísticas e culturais, morem na cidade há dois anos e tenham renda familiar mensal de até meio salário-mínimo por pessoa ou total de até três salários-mínimos.
O benefício será limitado a até duas pessoas da mesma unidade familiar. Não haverá pagamento retroativo.
Teatro, ópera, humor, dança, circo, artes visuais, audiovisual, artesanato, folclore, capoeira, carnaval, música, literatura, acervo, patrimônio histórico, cultural e natural, saberes e fazeres artísticos e culturais, contadores de histórias, produtores, técnicos, curadores, oficineiros e professores de escolas de arte estão entre os fazedores de cultura que serão beneficiados.
De acordo com o subsecretário de Cultura, Manoel Goes, esta é “uma ação solidária do executivo municipal, para contemplar artistas em sérias dificuldades por quase 2 anos”. “O investimento é do tesouro do município. A iniciativa vem na hora certa, para ajudar os profissionais que foram prejudicados em decorrência dos efeitos econômicos e sociais provocados pela pandemia do novo coronavírus”, completa o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Paulo Renato Fonseca Junior.
De acordo com o edital publicado no Diário Oficial do Município desta terça-feira (17), para comprovar a atuação na área da cultura, os interessados podem apresentar imagens, fotografias, vídeos e mídias digitais exclusivamente online, por meio de formulário eletrônico, clicando aqui.
Os cadastros serão analisados e, em seguida, serão divulgados no site da prefeitura os que forem aptos para recebimento da bolsa mensal.
*Com informações da Prefeitura de Vila Velha

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