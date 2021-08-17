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Cultura

Cariacica distribui R$ 500 mil em editais culturais da Lei João Bananeira

Inscrições seguem até 27 de agosto. Ao todo, serão contemplados nove escopos culturais. Regulamento e ficha podem ser retirados na internet

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:30
Inscrições para a Lei João Bananeira seguem até 27 de agosto
Inscrições para a Lei João Bananeira seguem até 27 de agosto Crédito: Claudio Postay
Única lei de incentivo cultural municipal do ES a não ser interrompida (por conta das mudanças de administração), a João Bananeira está com editais abertos até 27 de agosto. Para 2021, o orçamento destinado pela Prefeitura de Cariacica é de R$ 500 mil. 
Poderão se inscrever artistas maiores de 18 anos, apresentando projetos culturais nas seguintes áreas: Câmara de Patrimônio Cultural (de natureza material, imaterial, natural, ecológica e paisagística), Artes Musicais (erudita, popular, tradicional e experimental), Artes Cênicas (dança, teatro, circo e ópera), Audiovisual (cinema, curtas, documentários e oficinas de vídeo) e Artes Visuais (colagens, gravuras, fotografia, moda, decoração, charges, desenho, pintura, design e fotografia).
O edital também abrange artistas que trabalham com Câmaras de Artes Literárias (conto, romance, epopeia, poesia lírica, elegia, ode, cantiga, comédia, tragédia, fantasia, ficção científica e outros subgêneros), Artes Plásticas (escultura, cerâmica, luthieria, marcenaria e marchetaria), Cultura Popular (carnaval, folclore, capoeira e artesanato) e Arte Contemporânea (novas mídias, performance, arte conceitual, hiper-realismo, arte urbana e grafite).
A PMC, em edital, afirma preferir projetos que possam ser executados, preferencialmente, de maneira presencial, contudo pode haver mudanças em virtude da evolução da pandemia da Covid-19.
"O edital de seleção é muito esperado pela classe artística. O projeto é um reconhecimento para o artista de Cariacica poder divulgar seus trabalhos, obras literárias e artes, entre muitos outros talentos", acrescentou a secretária de Cultura do município, Nina Santos.

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As inscrições deverão ser protocoladas, obrigatoriamente, em duas cópias em pen drive, contendo os anexos e demais documentos (em formato PDF) necessários à participação na seleção. As normas do edital e a ficha de inscrição podem ser retirados via web.
Os interessados devem entregar o material no setor de Protocolo da Prefeitura de Cariacica (BR-262, KM 3,5, Trevo de Alto Lage), de segunda a sexta, das 12 às 19h, ou no Protocolo do Faça Fácil Cariacica (Avenida Aloísio Santos, n° 500, Santo André), de segunda a sexta, das 8 às 17h.

PARECERISTAS

A Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica (Semcult) também está selecionando - via edital - pareceristas para avaliarem os projetos inscritos na Lei João Bananeira. 
Ao todo, serão selecionados 18 profissionais com residência no município comprovada. Os candidatos devem ter comprovado conhecimento em um dos nove segmentos artísticos: Artes Visuais, Artes Plásticas, Artes Cênicas, Música, Audiovisual, Cultura Popular, Patrimônio Cultural, Literatura e Arte Contemporânea.
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Cariacica também está contratando pareceristas para avaliar os projetos da Lei João Bananeira Crédito: Pixabay/Divulgação
Os interessados poderão obter informações pelos telefones (27) 3346-6342 /3346-6343 ou pelo e-mail [email protected]. O regulamento e a ficha de inscrição podem ser retirados pela internet. A PMC não informou quando termina o prazo de inscrição.
"O edital de pareceristas é uma inovação em Cariacica. É um projeto desenvolvido por muitas mãos e com o apoio do nosso conselho de cultura. Os pareceristas terão toda a capacidade para apreciação dos trabalhos que serão desenvolvidos pelos artistas de nossa cidade", complementa Nina Santos.
Para cada área cultural, a Semcult selecionará dois profissionais (de acordo com a especialidade) para atuar na Comissão de Avaliação e Seleção. O valor da remuneração é de R$ 3,75 mil pelo total do serviço prestado, independente do quantitativo de projetos a serem avaliados. 

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