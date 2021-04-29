Inhotim não será penhorado para pagar dívidas de seu fundador com a União

Em nota, o Inhotim informa conhecer e acompanhar os processos de negociação envolvendo o conglomerado em âmbitos federal e estadual. Diz ainda que "o grupo Itaminas é um dos principais mantenedores do Inhotim, cuja saúde financeira 'bem como a de todos os seus apoiadores' colabora para a perenidade da instituição, que tem inquestionável relevância para a arte, a educação, o turismo e a cultura do estado e do Brasil."