Governo Bolsonaro exonera diretora do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio

O Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro Crédito: Zô Guimarães/Folhapress

A museóloga Monica Xexéo, diretora do Museu Nacional de Belas Artes, o MNBA, desde 2006, foi exonerada da função nesta quinta-feira (4). O desligamento foi publicado no Diário Oficial da União, em portaria de 3 de fevereiro, assinada pelo ministro do Turismo, Gilson Machado.

A ex-diretora, funcionária de carreira, começou a trabalhar no museu no Rio de Janeiro na década de 1980 e, em 2006, assumiu a presidência após a saída de Paulo Herkenhoff.

O MNBA está ligado ao Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, autarquia hoje vinculada ao Ministério do Turismo que reúne museus federais.

O MNBA será dirigido de forma interina por Vera Mangas, dirigente da Representação Regional do Ibram no Rio de Janeiro. O Ibram não respondeu aos contatos da reportagem.

Segundo nota do Ibram enviada a servidores e citada pelo jornal O Globo, será feita uma seleção pública para o cargo.