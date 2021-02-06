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Desligamento

Governo Bolsonaro exonera diretora do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio

Segundo nota do Ibram enviada a servidores e citada pelo jornal O Globo, será feita uma seleção pública para o cargo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 fev 2021 às 08:52

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 08:52

O Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro
O Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro Crédito: Zô Guimarães/Folhapress
A museóloga Monica Xexéo, diretora do Museu Nacional de Belas Artes, o MNBA, desde 2006, foi exonerada da função nesta quinta-feira (4). O desligamento foi publicado no Diário Oficial da União, em portaria de 3 de fevereiro, assinada pelo ministro do Turismo, Gilson Machado.
A ex-diretora, funcionária de carreira, começou a trabalhar no museu no Rio de Janeiro na década de 1980 e, em 2006, assumiu a presidência após a saída de Paulo Herkenhoff.
O MNBA está ligado ao Ibram, Instituto Brasileiro de Museus, autarquia hoje vinculada ao Ministério do Turismo que reúne museus federais.
O MNBA será dirigido de forma interina por Vera Mangas, dirigente da Representação Regional do Ibram no Rio de Janeiro. O Ibram não respondeu aos contatos da reportagem.
Segundo nota do Ibram enviada a servidores e citada pelo jornal O Globo, será feita uma seleção pública para o cargo.
O acervo do museu carioca, aberto em 1937 no prédio que abrigou a Escola de Belas Artes, na região central do Rio, tem a maior coleção de arte brasileira do século 19, e tem peças como a monumental tela "Batalha do Avaí", de Pedro Américo, e obras de Eugène Boudin, professor de Monet.

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