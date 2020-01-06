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Globoplay libera episódios da 3ª temporada de 'The Good Doctor'

Dez primeiros capítulos já estão disponíveis na plataforma

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 18:58
Os dez primeiros episódios da terceira temporada da série médica "The Good Doctor" já estão disponíveis para serem assistidos por assinantes da plataforma Globoplay.
Cena da terceira temporada da série "The Good Doctor" Crédito: Divulgação
A ideia da emissora é disponibilizar os dez iniciais agora e outros dez mais para frente. No drama médico, Freddie Highmore interpreta Shaun Murphy, um jovem cirurgião com autismo e síndrome de savant que troca uma vida tranquila no interior para trabalhar na unidade cirúrgica de um hospital prestigiado. 
Porém, sem ajuda de ninguém e com extrema dificuldade de se conectar com aqueles que o rodeiam, Shaun precisa usar seus extraordinários dons médicos para salvar vidas e desafiar o ceticismo de seus companheiros profissionais.

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A terceira temporada começa com uma movimentação na vida amorosa do médico. Dr. Shaun finalmente terá seu primeiro encontro com Carly (Jasika Nicole), mas ele não será exatamente como o bom doutor idealizou.
Além disso, a trama mostrará a acensão dos médicos residentes do hospital St. Bonaventure. Na estreia, a médica Dra. Audrey Lim (Christina Chang) anuncia que os profissionais do hospital terão a chance de liderar cirurgias, mas isso causará ciumeira e disputas internas.

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