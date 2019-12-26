Henry Cavill ficou dias sem beber água para mostrar músculos em série

Henry Cavill em cena de 'The Witcher' Crédito: Divulgação/Netflix

O ator Henry Cavill, 36, chegou a passar dois dias sem beber água a cada cena sem camisa que gravaria para a série "The Witcher", da Netflix. Ainda que seus músculos tenham até desgastado o figurino durante as gravações, ele achou não ser suficiente.

Em entrevista ao talk-show The Graham Norton Show, o ator contou que diminuir a ingestão de água ajuda a reduzir o peso do corpo, acentuando sua forma física para as câmeras. Por isso, dias antes de cada cena, ele não ingeria nenhum tipo de líquido.

"Essa é a pior parte. Dieta é difícil e você fica com fome, mas quando está desidratando, chega ao ponto em que você não pode sentir o cheiro de água nas proximidades", afirmou o ator.

Cavill explicou que a desidratação forçada faz com que a pele "fique tão fina" que "assente sobre o músculos". O ator ainda revelou que, minutos antes de rodar uma cena, fazia flexões para sobressaltar os músculos.

O astro, que é também o último Superman, já disse que chegou a perder papéis por não saber fazer dieta. Henry Cavill contou que poderia ter sido James Bond se, em 2006, ele estivesse mais em forma. Na época, o ator britânico fez um teste para o filme "007: Cassino Royale", mas foi rejeitado.

O teste era a refilmagem de uma cena do primeiro filme de James Bond em que o então intérprete do personagem, Sean Connery, sai do banheiro só utilizando uma toalha. E o problema não foi exatamente a atuação, mas uma leve barriguinha que apareceu na câmera.