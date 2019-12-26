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Corpão

Henry Cavill ficou dias sem beber água para mostrar músculos em série

Além de malhar, ator britânico adotou o método da desidratação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 20:07

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 20:07

Henry Cavill em cena de 'The Witcher' Crédito: Divulgação/Netflix
O ator Henry Cavill, 36, chegou a passar dois dias sem beber água a cada cena sem camisa que gravaria para a série "The Witcher", da Netflix. Ainda que seus músculos tenham até desgastado o figurino durante as gravações, ele achou não ser suficiente. 
Em entrevista ao talk-show The Graham Norton Show, o ator contou que diminuir a ingestão de água ajuda a reduzir o peso do corpo, acentuando sua forma física para as câmeras. Por isso, dias antes de cada cena, ele não ingeria nenhum tipo de líquido. 

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"Essa é a pior parte. Dieta é difícil e você fica com fome, mas quando está desidratando, chega ao ponto em que você não pode sentir o cheiro de água nas proximidades", afirmou o ator.
Cavill explicou que a desidratação forçada faz com que a pele "fique tão fina" que "assente sobre o músculos". O ator ainda revelou que, minutos antes de rodar uma cena, fazia flexões para sobressaltar os músculos.
O astro, que é também o último Superman, já disse que chegou a perder papéis por não saber fazer dieta. Henry Cavill contou que poderia ter sido James Bond se, em 2006, ele estivesse mais em forma. Na época, o ator britânico fez um teste para o filme "007: Cassino Royale", mas foi rejeitado.
O teste era a refilmagem de uma cena do primeiro filme de James Bond em que o então intérprete do personagem, Sean Connery, sai do banheiro só utilizando uma toalha. E o problema não foi exatamente a atuação, mas uma leve barriguinha que apareceu na câmera. 
Ele fez essa revelação em uma entrevista concedida à revista Men's Health, da qual ele foi capa de agosto. "Provavelmente eu poderia ter me preparado melhor", afirmou Cavill na ocasião.

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