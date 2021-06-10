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Novela de 1985

Globoplay estreia Roque Santeiro em junho

A novela, escrita por Dias Gomes, é uma sátira à exploração política e comercial da fé popular. Ela mostra a cidade fictícia de Asa Branca onde os moradores vivem em função dos supostos milagres de Roque Santeiro (José Wilker)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2021 às 08:21

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 08:21

Lima Duarte, Regina Duarte e José Wilker na novela 'Roque Santeiro', da Globo
Lima Duarte, Regina Duarte e José Wilker na novela 'Roque Santeiro', da Globo Crédito: Globo/Irineu Barreto Filho/Reprodução
A novela "Roque Santeiro' (1985), uma das maiores audiências da TV Globo, estreia no catálogo Globoplay no dia 21 de junho. A plataforma fez o anúncio no Twitter com uma imagem borrada do personagem Sinhozinho Malta chacoalhando as famosas pulseiras de ouro e pedindo para os internautas descobrirem o nome da novela pelo som.
A novela, escrita por Dias Gomes, é uma sátira à exploração política e comercial da fé popular. Ela mostra a cidade fictícia de Asa Branca onde os moradores vivem em função dos supostos milagres de Roque Santeiro (José Wilker).
Roque Santeiro era um coroinha e artesão de santos de barro que teria morrido como mártir ao defender a cidade do bandido Navalhada (Oswaldo Loureiro). Mas o falso santo reaparece vivo 17 anos depois e ameaçando o poder e a riqueza das autoridades locais.
O retorno do falso santo ameaça a vários moradores da cidade, como a falsa viúva Porcina (Regina Duarte), que nunca o conheceu. Ela espalhou a mentira de que havia se casado com o santeiro e acabou se transformando em patrimônio da cidade.
A viúva Porcina é na verdade a amante do temido fazendeiro Sinhozinho Malta (Lima Duarte). Ele é famoso pelo cacoete de balançar as pulseiras de ouro quando está nervoso e de dizer o bordão: "Tô certo ou tô errado", que até hoje faz parte do imaginário de quem assistiu a novela.

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A volta de Roque Santeiro também prejudica o conservador padre Hipólito (Paulo Gracindo), o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura), o comerciante Zé das Medalhas (Armando Bógus), principal explorador da imagem do santo.
A novela estreou em 1985 em horário nobre, atingiu picos de até cem pontos de audiência e moveu paixões como se fosse uma final de Copa do Mundo. Mas, para chegar ao ar, a história sofreu um caminho de censura que durou 20 anos e chegou a ser tirada da grade da emissora um dia antes de estrear.

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