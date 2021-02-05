Globo define data para retorno de 'Amor de Mãe'

Amor de Mãe: Vitoria (Taís Araujo), Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves) Crédito: João Cotta/TVGlobo

Quem estava ansioso para saber se dona Lurdes (Regina Casé) vai encontrar Domênico pode comemorar. A novela "Amor de Mãe" volta ao ar no dia 1º de março. A data foi confirmada pela Globo nesta sexta-feira (5).

A trama de Manuela Dias fará sua reestreia quase um ano depois de ser interrompida por causa da pandemia. O último episódio da primeira fase foi ao ar no dia 21 de março de 2020.

Como o público já pode ter esquecido dos principais acontecimentos, um compacto da primeira leva de capítulos vai ser exibido nas duas primeiras semanas.

Durante esse período, a novela vai dividir horário com os últimos capítulos de "A Força do Querer", cuja reprise está atualmente no ar. A trama de Gloria Perez deve ser concluída no dia 13 de março.

A partir de 15 de março, a Globo passa a exibir apenas a trama de Manuela Dias. Os capítulos vão mostrar os desfechos de personagens como Thelma (Adriana Esteves), Vitória (Taís Araújo), Danilo (Chay Suede) e Betina (Isis Valverde).