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Televisão

Globo define data para retorno de 'Amor de Mãe'

Novela vai dividir a faixa das 21h com 'A Força do Querer' por duas semanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 fev 2021 às 17:01

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:01

Amor de Mãe: Vitoria (Taís Araujo), Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves)
Amor de Mãe: Vitoria (Taís Araujo), Lurdes (Regina Casé) e Thelma (Adriana Esteves) Crédito: João Cotta/TVGlobo
Quem estava ansioso para saber se dona Lurdes (Regina Casé) vai encontrar Domênico pode comemorar. A novela "Amor de Mãe" volta ao ar no dia 1º de março. A data foi confirmada pela Globo nesta sexta-feira (5).
A trama de Manuela Dias fará sua reestreia quase um ano depois de ser interrompida por causa da pandemia. O último episódio da primeira fase foi ao ar no dia 21 de março de 2020.
Como o público já pode ter esquecido dos principais acontecimentos, um compacto da primeira leva de capítulos vai ser exibido nas duas primeiras semanas.
Durante esse período, a novela vai dividir horário com os últimos capítulos de "A Força do Querer", cuja reprise está atualmente no ar. A trama de Gloria Perez deve ser concluída no dia 13 de março.
A partir de 15 de março, a Globo passa a exibir apenas a trama de Manuela Dias. Os capítulos vão mostrar os desfechos de personagens como Thelma (Adriana Esteves), Vitória (Taís Araújo), Danilo (Chay Suede) e Betina (Isis Valverde).
No final da primeira fase de "Amor de Mãe", Thelma assassinou Rita (Mariana Nunes) para que ela não revelasse que ela criou como seu o filho tirado de sua melhor amiga, Lurdes.

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