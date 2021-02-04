Pesadelo na Cozinha, de Erick Jacquin, volta à TV com quatro episódios inéditos

Erick Jacquin no programa Pesadelo na Cozinha Crédito: Carlos Reinis/Band

O programa Pesadelo na Cozinha (Band) voltará a ser exibido na próxima terça-feira (9), às 22h45, e contará com quatro episódios inéditos, gravados antes da pandemia. Porém, os primeiros episódios serão uma reexibição da segunda temporada que foi ao ar pela primeira vez em 2019, e em seguida do dia 30 de março a 20 de abril os novos capítulos serão lançados.

A atração mostra o chef Erick Jacquin indo a restaurantes que estão à beira da falência, para ajudá-los a se salvar. Jacquin sugere soluções para os empreendimentos voltarem lucrar, melhorar o cardápio e atrair nova clientela. " O Pesadelo na Cozinha é um programa maravilhoso e popular. Tem briga, tem trabalho, tem determinação, tem fofoca, ou seja, tem tudo aquilo o que o público gosta", comenta o francês.

A temporada de 2019 fez sucesso quando o apresentador visitou o restaurante Pé de Fava, localizado em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os espectadores criaram memes sobre o episódio, pois o dono afirmava desligar o freezer das carnes durante a noite para poupar energia. "Essa gravação me marcou muito porque eu não imaginava que uma pessoa poderia desligar os freezers à noite para ganhar dinheiro. Uma vergonha da profissão", lembra Jacquin.

Pesadelo na Cozinha é a versão brasileira do programa britânico Kitchen Nightmares, e é uma parceria da Band com o canal Discovery Home and Health. No início de cada episódio, o chef visita o restaurante e faz uma avaliação geral, experimentando a comida e recebendo atendimento dos funcionários.

Ao apontar os erros dos estabelecimentos, geralmente aparecem conflitos com os empreendedores. Porém, com os anos de experiência que tem, Jacquin oferece soluções para os restaurantes melhorarem de desempenho e passarem por mudanças radicais, que vão desde a mudança no cardápio até uma reforma completa.