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Televisão

Pesadelo na Cozinha, de Erick Jacquin, volta à TV com quatro episódios inéditos

Além dos novos restaurantes, será reexibida a segunda temporada do programa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 fev 2021 às 16:27

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 16:27

Erick Jacquin no programa Pesadelo na Cozinha
Erick Jacquin no programa Pesadelo na Cozinha Crédito: Carlos Reinis/Band
O programa Pesadelo na Cozinha (Band) voltará a ser exibido na próxima terça-feira (9), às 22h45, e contará com quatro episódios inéditos, gravados antes da pandemia. Porém, os primeiros episódios serão uma reexibição da segunda temporada que foi ao ar pela primeira vez em 2019, e em seguida do dia 30 de março a 20 de abril os novos capítulos serão lançados.
A atração mostra o chef Erick Jacquin indo a restaurantes que estão à beira da falência, para ajudá-los a se salvar. Jacquin sugere soluções para os empreendimentos voltarem lucrar, melhorar o cardápio e atrair nova clientela. " O Pesadelo na Cozinha é um programa maravilhoso e popular. Tem briga, tem trabalho, tem determinação, tem fofoca, ou seja, tem tudo aquilo o que o público gosta", comenta o francês.
A temporada de 2019 fez sucesso quando o apresentador visitou o restaurante Pé de Fava, localizado em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Os espectadores criaram memes sobre o episódio, pois o dono afirmava desligar o freezer das carnes durante a noite para poupar energia. "Essa gravação me marcou muito porque eu não imaginava que uma pessoa poderia desligar os freezers à noite para ganhar dinheiro. Uma vergonha da profissão", lembra Jacquin.
Pesadelo na Cozinha é a versão brasileira do programa britânico Kitchen Nightmares, e é uma parceria da Band com o canal Discovery Home and Health. No início de cada episódio, o chef visita o restaurante e faz uma avaliação geral, experimentando a comida e recebendo atendimento dos funcionários.

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Ao apontar os erros dos estabelecimentos, geralmente aparecem conflitos com os empreendedores. Porém, com os anos de experiência que tem, Jacquin oferece soluções para os restaurantes melhorarem de desempenho e passarem por mudanças radicais, que vão desde a mudança no cardápio até uma reforma completa.
Por fim, o francês acompanha a reabertura do restaurante após toda a transformação. Agora os espectadores e fãs do programa irão poder relembrar os melhores momentos da segunda temporada e acompanhar quatro novas histórias.

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