Fox anuncia data em que mudará de nome no Brasil

Os Simpsons segue na grade programação do Star Channel Crédito: Divulgação/Fox

Após anúncio em dezembro de que a marca Fox estava com os dias contados no Brasil e na América Latina, a Disney divulgou a data do fim: 22 de fevereiro. Em anúncio divulgado por sua assessoria, a informação mostra o novo nome que dará continuidade ao legado da Fox.

"O canal que esteve presente em muitos grandes momentos da vida dos telespectadores passa a ter agora um novo nome: o FOX Channel foi rebatizado e passará a chamar-se STAR Channel. Mesmo com essa novidade, o conteúdo da programação seguirá o mesmo, continuando a contar com séries de sucesso mundial como 'Os Simpsons' e 'The Walking Dead', além dos filmes de maior bilheteria das telonas".

Os canais Fox Life, Fox Premium 1 e Fox Premium 2 também ganharão novos nomes. São eles: Star Life, Star Hits e Star Hits 2, respectivamente. O único canal do grupo que manterá o mesmo nome é o FX.

"Nessa mesma reformulação, também com um novo visual, o FOX Premium passará a se chamar STAR Premium, e continuará a oferecer os conteúdos favoritos dos fãs e muito mais. Assim, séries como 'This is Us', novas estreias, eventos, e temporadas, com toda a personalidade que o público conhece, vão passar no STAR Hits, novo nome do FOX Premium 1, e STAR Hits 2, no lugar do FOX Premium 2", diz trecho do comunicado.

"Por sua vez, o FOX life se chamará STAR Life e seguirá oferecendo seus grandes mistérios e as emocionantes histórias de séries como 'Law & Order: S.V.U.', 'New Amsterdam' e 'The Resident'", completa.