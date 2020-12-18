Fox deixa de existir no Brasil e passa a se chamar Star

O comunicado diz ainda que sucessos da Fox como "Os Simpsons", "The Walking Dead" e "This Is Us" vão continuar sendo exibidos na programação dos novos canais Crédito: Divulgação/Fox

Não estranhe se nos próximos meses, ao zapear a programação dos canais pagos, você não encontrar mais a Fox. Após ser comprada pela Disney , a marca vai ser descontinuada na América Latina, incluindo o Brasil.

No lugar dela, vai ser lançado o canal Star, que deve chegar com nova programação visual a partir de fevereiro de 2021. Os canais Fox Life, Fox Premium 1 e Fox Premium 2 também ganharão novos nomes. São eles: Star Life, Star Hits e Star Hits 2, respectivamente. O único canal do grupo que manterá o mesmo nome é o FX.

O comunicado distribuído pela empresa diz que o público-alvo da nova marca são homens e mulheres com idades entre 18 e 49 anos. A marca Star passará a identificar os conteúdos voltados para esse grupo em nível internacional.

"Star chegará à América Latina para continuar oferecendo o melhor conteúdo de entretenimento geral dos canais lineares Fox que, a partir de fevereiro, mudarão de nome para Star", disse o presidente da Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner. "Desta forma, Star dará continuidade ao legado de sucesso da Fox, já consolidado por muitos anos, e também adicionará outras inovações relevantes."

"The Walt Disney Company Latin America, portanto, confirma sua missão de atingir todos os segmentos e públicos com conteúdo relevante em toda a gama de entretenimento audiovisual", afirmou ele.