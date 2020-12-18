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Após compra da Disney

Fox deixa de existir no Brasil e passa a se chamar Star

Mudança vai atingir também os canais Fox Life, Fox Premium 1 e Fox Premium 2

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 09:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 09:24
Cena de
O comunicado diz ainda que sucessos da Fox como "Os Simpsons", "The Walking Dead" e "This Is Us" vão continuar sendo exibidos na programação dos novos canais Crédito: Divulgação/Fox
Não estranhe se nos próximos meses, ao zapear a programação dos canais pagos, você não encontrar mais a Fox. Após ser comprada pela Disney, a marca vai ser descontinuada na América Latina, incluindo o Brasil.
No lugar dela, vai ser lançado o canal Star, que deve chegar com nova programação visual a partir de fevereiro de 2021. Os canais Fox Life, Fox Premium 1 e Fox Premium 2 também ganharão novos nomes. São eles: Star Life, Star Hits e Star Hits 2, respectivamente. O único canal do grupo que manterá o mesmo nome é o FX.
O comunicado distribuído pela empresa diz que o público-alvo da nova marca são homens e mulheres com idades entre 18 e 49 anos. A marca Star passará a identificar os conteúdos voltados para esse grupo em nível internacional.
"Star chegará à América Latina para continuar oferecendo o melhor conteúdo de entretenimento geral dos canais lineares Fox que, a partir de fevereiro, mudarão de nome para Star", disse o presidente da Walt Disney Company Latin America, Diego Lerner. "Desta forma, Star dará continuidade ao legado de sucesso da Fox, já consolidado por muitos anos, e também adicionará outras inovações relevantes."
"The Walt Disney Company Latin America, portanto, confirma sua missão de atingir todos os segmentos e públicos com conteúdo relevante em toda a gama de entretenimento audiovisual", afirmou ele.

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O comunicado diz ainda que sucessos da Fox como "Os Simpsons", "The Walking Dead" e "This Is Us" vão continuar sendo exibidos na programação dos novos canais. Além disso, em breve devem ser anunciados detalhes do lançamento da plataforma de streaming Star+, com previsão de lançamento para meados de 2021 em toda a América Latina.

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