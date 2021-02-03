Globo reprisa novela Ti Ti Ti no Vale a Pena Ver de Novo

Ator Alexandre Borges interpreta Jacques Leclair na novela "Ti Ti Ti", da Rede Globo Crédito: Estevam Avellar/TV Globo

A novela "Ti ti ti" (2010-2011) foi a escolhida pela Globo para ser reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, com previsão de estreia em março. O anúncio oficial da reprise da novela que vai substituir Laços de Família foi feito nesta quarta-feira (3) nas redes sociais da emissora.

"Agora é oficial: vai ser o maior Ti ti ti no meu Vale a Pena Ver de Novo! Jaqueline Maldonado, Jacques Leclair, Victor Valentim e mais uma turma incrível estão voltando para deixar nossas tardes ainda mais animadas".

O remake feito por Maria Adelaide Amaral é baseado nas tramas "Pluma e Paetês" (1980) e "Ti Ti Ti" (1985), escritas por Cassiano Gabus Mendes. A novela conta a história de dois amigos de infância, nascidos no bairro do Belenzinho, zona leste de São Paulo, que criam personagens para disputar o mundo da alta costura. Jacques Leclair (Alexandre Borges) e Victor Valentim (Murilo Benício) brigam entre si para ver quem mais se destaca no segmento da moda como o melhor estilista.

André Spina é o nome verdadeiro do estilista cafona e divertido conhecido como Jacques Leclair, que é pai de quatro filhos. Já o misterioso estilista espanhol Victor Valentim é uma figura inventada por Ariclenes Martins para disputar os holofotes com Jacques, mas que guarda o segredo de não ser o responsável pelos desenhos das roupas. Ele tem um filho com a ex-mulher (Malu Mader), chefe de uma revista de moda.

No ateliê, Jacques conhece a elegante Jaqueline Maldonado (Cláudia Raia) que precisa comprar um vestido para uma festa. Ela se encanta com o jeito sedutor do estilista, separa-se do marido e passa a viver da esperança que vai ser casar com ele. Mas para Jacques ela é apenas a chave das portas do high society que ele tanto almeja devido a sua rede de relações sociais.

A novela também é uma oportunidade dos fãs matarem saudade da atriz Nicete Bruno, que morreu em dezembro do ano passado em decorrência da Covid-19. Ela interpreta Julia, tia de Jacques, que o criou como um filho e mora com ele e família em um duplex no Jardim Anália Franco, bairro nobre na zona leste de São Paulo.