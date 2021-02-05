Antonio Fagundes recusa proposta para filmar remake de 'Pantanal', diz colunista

O ator Antonio Fagundes Crédito: Instagram/@antoniofagundes

Antônio Fagundes foi uma das estrelas da Globo a perder seu contrato de exclusividade em 2020, depois de 44 anos de casa. Ainda assim, a emissora contava com o seu retorno para a regravação da novela Pantanal, a grande promessa deste ano. Porém, segundo informação da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, após uma reunião nesta quinta-feira, 4, o ator não chegou a um acordo e recusou o trabalho.

Atualmente, Fagundes está trabalhando em uma série pela sua produtora, a Fa Filmes, onde será o protagonista do drama familiar contemporâneo ao lado da mulher, Alexandra Martins.

Em outubro de 2020, o ator disse em entrevista ao Estadão que estava feliz por não estar mais preso a um contrato com a Globo e que esperava voltar para fazer a novela. "Agora eu estou livre para fazer o que quiser, o que também não me impede de acertar contrato para fazer Pantanal. Posso voltar a trabalhar na TV Globo por obra, faria o Pantanal e depois estaria livre de novo", afirmou.

Na ocasião, Fagundes falou sobre a importância de reviver a produção escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente na TV Manchete em 1990. "Temos que mostrar o Pantanal ao Brasil de novo. Fora isso, trata-se de uma grande novela, uma história com personagens muito fortes, bonitos, enraizados no nosso folclore, na nossa vida rural, de uma forma brilhante que o Benedito sempre consegue aprofundar. Então, tem tudo de bom", disse.