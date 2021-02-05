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Televisão

Antonio Fagundes recusa proposta para filmar remake de 'Pantanal', diz colunista

A nova produção da Globo deve ser gravada ainda no primeiro semestre

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 14:52

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 fev 2021 às 14:52
O ator Antonio Fagundes
O ator Antonio Fagundes Crédito: Instagram/@antoniofagundes
Antônio Fagundes foi uma das estrelas da Globo a perder seu contrato de exclusividade em 2020, depois de 44 anos de casa. Ainda assim, a emissora contava com o seu retorno para a regravação da novela Pantanal, a grande promessa deste ano. Porém, segundo informação da colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, após uma reunião nesta quinta-feira, 4, o ator não chegou a um acordo e recusou o trabalho.
Atualmente, Fagundes está trabalhando em uma série pela sua produtora, a Fa Filmes, onde será o protagonista do drama familiar contemporâneo ao lado da mulher, Alexandra Martins.
Em outubro de 2020, o ator disse em entrevista ao Estadão que estava feliz por não estar mais preso a um contrato com a Globo e que esperava voltar para fazer a novela. "Agora eu estou livre para fazer o que quiser, o que também não me impede de acertar contrato para fazer Pantanal. Posso voltar a trabalhar na TV Globo por obra, faria o Pantanal e depois estaria livre de novo", afirmou.

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Na ocasião, Fagundes falou sobre a importância de reviver a produção escrita por Benedito Ruy Barbosa e exibida originalmente na TV Manchete em 1990. "Temos que mostrar o Pantanal ao Brasil de novo. Fora isso, trata-se de uma grande novela, uma história com personagens muito fortes, bonitos, enraizados no nosso folclore, na nossa vida rural, de uma forma brilhante que o Benedito sempre consegue aprofundar. Então, tem tudo de bom", disse.
O ator iria interpretar José Leôncio, personagem vivido por Claudio Marzo na versão original. A adaptação será roteirizada por Bruno Luperi, neto de Benedito, e dirigida por Rogério Gomes. A gravação está prevista para iniciar no primeiro semestre, ainda sem data definida devido à pandemia de covid-19. A Globo pretende colocar Pantanal no ar em outubro, para substituir Um Lugar ao Sol.

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