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Globo cancela 'Malhação' após 27 anos no ar

Emissora estuda nova programação vespertina; primeira temporada está sendo reprisada no Canal Viva

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 10:35

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 set 2021 às 10:35
Cena de Malhação (Globo): Nicolas Prattes, Marina Moschen, Murilo Rosa, Marcello Airoldi, Laryssa Ayres, Francisco Vitti, Giulia Costa, Lívia Aragão, Marcela Fetter, Amanda de Godoi, Maicon Rodrigues, Gabriel Kaufmann e Brenno Leone.
Elenco de "Malhação: Seu Lugar no Mundo", de 2015 Crédito: Globo/Paulo Belote
Uma novela adolescente que ficou quase três décadas no ar vai sair de cena. A TV Globo decidiu cancelar Malhação após 27 temporadas. Em 1995, Andréa Maltarolli e Emanuel Jacobina desenvolveram o seriado baseado no livro de Confissões de Adolescente, que alcançou grande sucesso na época também com uma série que passava na TV Cultura.
A primeira temporada de Malhação começou a ser reprisada no Canal Viva em setembro de 2020. Agora, a Globo decidiu cancelar a produção da próxima temporada. A emissora está repensando a grade vespertina da programação.
Atualmente é exibida Malhação: Sonhos, temporada realizada em 2014 e protagonizada por Rafael Vitti, Bruna Hamu, Arthur Aguiar e Isabella Santoni. Durante a pandemia de covid-19, as autoras Márcia Prates e Priscila Steinman trabalharam em Malhação: Transformação, já com elenco definido, mas o projeto foi cancelado também.

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