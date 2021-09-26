5 curiosidades e um spoiler sobre "Pega Pega"

Elenco de Pega Pega Crédito: TV Globo

Ação, investigação, romance, aventura, humor por todos os lados e, para completar, personagens carregados de irreverência e mistérios. Esses são alguns dos ingredientes que fazem de ‘Pega Pega’ uma comédia romântica policial, que trata com leveza dilemas éticos, morais e reais.

A primeira novela de autoria solo de Claudia Souto, com direção artística de Luiz Henrique Rios e grande elenco, está de volta em edição especial. Com ela, muitas curiosidades e saudades dos atores. Confira abaixo cinco bastidores e um spoiler para se animar em não perder nenhum capítulo.

1 - BONECO QUE SAIU DE CENA

Um certo canguru roubou a cena nos primeiros capítulos de 'Pega Pega'. Flor, o bichinho de pelúcia encontrado na mata por Bebeth (Valentina Herszage), chamou atenção por ter movimentos e até animação em 3D nos capítulos. A atriz chegava a gravar a mesma cena cinco vezes para dar vida ao boneco. Porém, tanto investimento não rendeu resultados. O público estranhou a participação de Flor, fazendo com a autora o tirasse da trama sem muitas explicações. Porém, ela retorna mais a frente da trama.

Flor, o canguru com efeitos especiais, era o parceiro de Bebeth em "Pega Pega" Crédito: Reprodução/TV Globo

2 - DANCINHA NOS BASTIDORES

Para Nanda Costa, que viveu a camareira Sandra Helena, ela, Agnaldo e Júlio entraram mesmo numa roubada. A atriz lembra que foi no momento que o personagem de João Baldasserini vai para a prisão que começaram a fazer as famosas dancinhas dos bastidores, sucesso a parte na primeira exibição da novela. "O João estava triste porque estava há semanas gravando na cela, sem encontrar com o elenco, e nos encontramos para almoçar. Chamei ele para dançar, postamos e aí começou a repercutir. Fizemos um apelo na época para a Claudia nos tirar da cadeira – Sandra Helena também foi presa na época", lembra Nanda, aos risos.

Atores faziam dancinhas nos bastidores de "Pega Pega" Crédito: Reprodução/TV Globo

3 - HOTEL CONSTRUÍDO

O Carioca Palace não existe de verdade, tendo sido montado de forma cenográfica para as gravações da novela. O estabelecimento é um mix dos tradicionais cinco estrelas do mundo. Traz características do Negresco, em Nice, na França; e do Carrasco, em Montevidéu, no Uruguai. Criado pelos cenógrafos May Martins e Marcelo Carneiro, o cenário do Carioca Palace tem 2.220 metros quadrados e conta com piso de mármore no lobby, lustre de cristal, restaurante e um jardim interno. Para dar mais realismo ao local, os profissionais ainda planejaram uma cozinha industrial e áreas de serviço.

Fotos Hotel Crédito: Globo/João Cotta

4 - MIMO GUARDADO

O hotel ficou tanto na memória da produção, que a autora de "Pega Pegar", Claudia souto, ficou surpresa quando o Carioca Palace foi construído para a novela. Tudo estava tão primoroso que até Irene Ravache guardo um mimo de recordação. "O guarda-roupa da minha personagem era muito elegante, mas fiquei com uma almofada com a marca do Carioca Palace", disse a atriz ao GShow.

Irene Ravache como Sabine, em 'Pega Pega' Crédito: Reprodução/TV Globo

5 - PONTARIA TREINADA

Quando falam em laboratório, Marcelo Serrado conta que fez tudo direitinho. Para viver Malagueta, que é mestre no dardo, o ator conta que teve que treinar bastante a habilidade. Mesmo já tendo contato com o esporte, ele disse que fez aulas para aperfeiçoar a pontaria. “Eu joguei muito nos pubs londrinos e adquiri uma certa habilidade, mas nada comparado à precisão do Malagueta”, disse.

“O dardo é fundamental na construção do meu personagem, ele é matemático nas suas atitudes, busca a precisão, por isso o treino é tão importante", conclui.

Marcelo Serrado fez aula de dardos para viver Malagueta, em Pega Pega Crédito: TV Globo

SPOILER

Segredo de Maria Pia





Maria Pia, personagem de Mariana Santos, carrega um grande segredo na trama. Quem a vê em pé de guerra com Bebeth, não imagina que as duas tem um uma forte ligação. A personagem gerou Bebeth através de barriga solidária. A mulher de Eric não podia engravidar e Maria Pia ofereceu o ventre para gerar o bebê por meio de inseminação artificial.