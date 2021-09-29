Fátima Bernardes deixará o Encontro em outubro por motivos de saúde

A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/ TV Globo

Fátima Bernardes vai se ausentar mais uma vez do "Encontro". Segundo o colunista Leo Dias, a apresentadora estará fora do ar por 30 dias para fazer uma cirurgia no ombro. A informação foi confirmada pela Globo por nota.

"Fátima Bernardes fará uma operação – uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão – em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas", diz trecho da nota.

A previsão é que Fátima saia no dia 11 de outubro, diz o colunista. Segundo a Globo, quem fica no lugar dela, é Manoel Soares e Patrícia Poeta.