Fátima Bernardes deixará o Encontro em outubro por motivos de saúde

Fátima Bernardes vai se ausentar mais uma vez do "Encontro". Segundo o colunista Leo Dias, a apresentadora estará fora do ar por 30 dias para fazer uma cirurgia no ombro. A informação foi confirmada pela Globo por nota.
"Fátima Bernardes fará uma operação – uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão – em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas", diz trecho da nota.
A previsão é que Fátima saia no dia 11 de outubro, diz o colunista. Segundo a Globo, quem fica no lugar dela, é Manoel Soares e Patrícia Poeta.
Em 2020, Fátima se ausentou do programa para a retirada de um tumor no útero. Em agosto deste ano, Fátima foi substituída por Fernanda Gentil após se sentir mal. A suspeita de Covid-19 foi desmentida pela emissora.