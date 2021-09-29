Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Fátima Bernardes deixará o Encontro em outubro por motivos de saúde

Segundo Leo Dias, a apresentadora ficará 30 dias fora do programa para realizar uma cirurgia

Publicado em 29 de Setembro de 2021 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2021 às 10:26
Programa Encontro com Fátima Bernardes
A apresentadora Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/ TV Globo
Fátima Bernardes vai se ausentar mais uma vez do "Encontro". Segundo o colunista Leo Dias, a apresentadora estará fora do ar por 30 dias para fazer uma cirurgia no ombro. A informação foi confirmada pela Globo por nota.
"Fátima Bernardes fará uma operação – uma artroscopia no ombro, para recuperação de um tendão – em outubro. Com isso, ficará afastada do Encontro por aproximadamente quatro semanas", diz trecho da nota.
A previsão é que Fátima saia no dia 11 de outubro, diz o colunista. Segundo a Globo, quem fica no lugar dela, é Manoel Soares e Patrícia Poeta.
Em 2020, Fátima se ausentou do programa para a retirada de um tumor no útero. Em agosto deste ano, Fátima foi substituída por Fernanda Gentil após se sentir mal. A suspeita de Covid-19 foi desmentida pela emissora.

Veja Também

Fátima Bernardes permanecerá em casa por mais alguns dias e segue fora do Encontro

Fátima Bernardes passa mal e é substituída por Fernanda Gentil no Encontro

'Estou emocionada', diz Fátima Bernardes ao ser vacinada contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos fátima bernardes Rede Globo Saúde Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca americana
Receita de panqueca americana fofinha: confira o passo a passo
Imagem BBC Brasil
Os jovens chineses solitários e desiludidos que buscam carinho e conexão com 'pais virtuais'
Imagem de destaque
Atentado com explosivos deixa ao menos 13 mortos na Colômbia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados