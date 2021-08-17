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Televisão

Fátima Bernardes passa mal e é substituída por Fernanda Gentil no Encontro

Apresentadora se sentiu mal durante a madrugada e Fernanda teve que ser chamada às pressas

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 11:39
Programa Encontro de Fátima Bernardes
Fátima Bernardes Crédito: Reprodução/ TV Globo
Os telespectadores do "Encontro" (TV Globo) se surpreenderam quando ligaram a televisão nesta terça-feira (17) e não tiveram a companhia de Fátima Bernardes no comando do programa. A apresentadora se sentiu mal de madrugada e não teve condições de comandar o matinal. Assim, Fernanda Gentil foi chamada para substituir Fátima e fazer companhia a André Curvello no programa.
"Eu também quase acabei de chegar aqui. A Fátima não se sentiu bem nessa madrugada. Acordou indisposta. Seu teste de Covid deu negativo e ela está se recuperando", explicou Fernanda ao abrir o programa.
André reforçou a notícia de que os primeiros exames para Covid-19 realizados em Fátima deram negativo - ela recebeu a primeira dose da vacina da AstraZeneca em junho. Na sequência, os apresentadores disseram que iriam atualizar a situação de Fátima ao longo do programa.

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