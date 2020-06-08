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Gabi Brandt anuncia que está grávida do segundo filho

Influenciadora é casada com Saulo Poncio, que também é pai de seu primogênito, Davi
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2020 às 10:33

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 10:33

Gabi Brandt anuncia que está grávida do segundo filho
Gabi Brandt anuncia que está grávida do segundo filho Crédito: Instagram/@gabibrandt
Gabi Brandt, 24, anunciou na noite deste domingo (7) que está grávida do segundo filho. "É, por essa nem eu esperava... Deus não precisa que a gente peça, Ele escolhe realizar os desejos do nosso coração! Davi ganhou um irmãozinho ou irmãzinha. E eu e papai ganhamos mais um motivo para sorrir e agradecer!!! Descobri tem três dias, mas não consegui aguentar a ansiedade e resolvi dividir logo com vocês! Agora sou mamãe de dois!!", postou em seu Instagram. Saulo Poncio, 24, preferiu um trecho bíblico atribuído a Efésios para dar a notícia. "Aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém!", escreveu em uma rede social.
O casamento da influenciadora com o músico esteve estremecido após boatos de traição dele. O pai do músico, o pastor Márcio Poncio, afirmou em março que os dois estavam passando por uma crise.
"Assim como se casaram muito cedo, eles também estão vivendo as crises de um casamento a dois muito rápido, mas acho que vão superar. É o que espero e torço", disse.

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No Domingo de Páscoa, Saulo anunciou a reconciliação. Essa não foi a primeira polêmica na vida do jovem relacionada à traição. Em 2018, sua ex-namorada, Letícia Almeida, revelou que a filha deles, era na verdade de seu cunhado, Jonathan Couto, marido de sua irmã, Sarah Poncio.

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