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Gravidez

Malvino Salvador e Kyra Gracie serão pais pela terceira vez

Ator e treinadora de lutas contaram novidade nas redes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2020 às 16:08

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 16:08

Malvino Salvador e Kyra Gracie serão pais pela terceira vez
Malvino Salvador e Kyra Gracie serão pais pela terceira vez Crédito: Instagram/@kyragracie
Malvino Salvador e Kyra Gracie serão pais novamente. A novidade foi anunciada no Instagram do ator na tarde desta quinta-feira (28). Os dois já são pais de Ayra, 5, e Kyara, 3. Malvino também é pai de uma menina de dez anos com outra mulher.
"Apesar do mundo estar passando por um momento bem complicado, queremos compartilhar uma boa notícia com vocês! É com muita alegria que eu e meus amores temos uma notícia muito especial para compartilhar com vocês! Família Gracie Salvador está crescendo. Estamos grávidos", publicou Malvino.

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Nas redes sociais de Kyra, a notícia também foi compartilhada. "Amanhã [sexta, dia 29] é meu aniversário, mas já quero aproveitar hoje para compartilhar com vocês o meu presente. Estamos grávidos!", celebrou Kyra.
Famosos fizeram questão de parabenizar o casal. "Estou sentindo que agora vem um macho", postou o ator Mauricio Mattar. "Que notícia maravilhosa", comemorou a jornalista Bárbara Coelho. "Lindos", disse o ator Wagner Santisteban.
O sexo do bebê ainda não é possível saber e essa resposta só será revelada nas próximas semanas. Enquanto Kyra aposta que virá a terceira menina, o ator imagina que será pai pela primeira vez de um menino.

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