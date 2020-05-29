Malvino Salvador e Kyra Gracie serão pais pela terceira vez

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Amanhã é meu aniversário, mas já quero aproveitar hoje pra compartilhar com vcs o meu presente!!! É com muita alegria que eu e meus amores temos uma notícia muito especial pra contar pra vcs !!!! Família Gracie Salvador está crescendo !!!! @clearblue confirmou, estamos grávidos !!! ??? #ad